Порошенко обсудил с госсекретарем США Помпео угрозы ренационализации Приватбанка

Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео угрозы ренационализации Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Порошенко провел телефонный разговор с Помпео.

"Собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины", - сказано в нем.

Также Помпео поздравил Президента со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура и заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся российской агрессии.

Он заверил, что Вашингтон и впредь будет помогать Украине в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

Помпео отметил неприемлемость блокирования российской стороной объявления перемирия на Донбассе на время пасхальных праздников.

Порошенко в свою очередь осудил применение в ходе дебатов своим оппонентом, кандидатом на пост Президента Владимиром Зеленским, термина "повстанцы ДНР/ЛНР" в отношении российских оккупационных войск на Донбассе.

Президент поблагодарил США за поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности по освобождению украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

Помпео пожелал успехов Порошенко во время второго тура президентских выборов.

Как сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

Также в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

20 апреля суд "добил" НБУ в вопросе национализации Приватбанка.