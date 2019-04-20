Порошенко обсудил с госсекретарем США Помпео угрозы ренационализации Приватбанка

Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео угрозы ренационализации Приватбанка.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nПорошенко провел телефонный разговор с Помпео.\r\n"Собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины", - сказано в нем.\r\nТакже Помпео поздравил Президента со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура и заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся российской агрессии.\r\nОн заверил, что Вашингтон и впредь будет помогать Украине в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.\r\nПомпео отметил неприемлемость блокирования российской стороной объявления перемирия на Донбассе на время пасхальных праздников.\r\nПорошенко в свою очередь осудил применение в ходе дебатов своим оппонентом, кандидатом на пост Президента Владимиром Зеленским, термина "повстанцы ДНР\/ЛНР" в отношении российских оккупационных войск на Донбассе.\r\nПрезидент поблагодарил США за поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности по освобождению украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.\r\nПомпео пожелал успехов Порошенко во время второго тура президентских выборов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".\r\nТем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.\r\nТакже в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.\r\n20 апреля суд "добил" НБУ в вопросе национализации Приватбанка.