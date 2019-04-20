Зеленский использовал слово "повстанцы "ДНР", поскольку это "лексика Порошенко", - Разумков

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский использовал слово "повстанцы "ДНР" во время дебатов 19 апреля лишь потому, что это "риторика действующего Президента" Петра Порошенко. Об этом Разумков написал на своей странице в Facebook.

Так, Разумков написал, что вопрос был не от Зеленского, а от граждан Украины.

"Цензурой не занимаемся. Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента", - написал Разумков.

Также Разумков отметил, что ответ от самого Порошенко не был получен.

"А вот ответа мы, как обычно, не получили…" - подытожил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах.

Ранее сообщалось, что 19 апреля на дебатах НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский, задавая вопрос Порошенко, зачитывал ряд вопросов, которые по словам Зеленского были присланы украинцами. Среди них был следующий "Правда ли, что в пайках "повстанцев "ДНР" и "ЛНР" есть конфеты "Рошен"?