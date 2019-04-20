подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
20 апреля 2019, суббота, 13:47 1207
Политика 2019-04-20T14:00:18+03:00
Українські Новини
Зеленский использовал слово "повстанцы "ДНР", поскольку это "лексика Порошенко", - Разумков

Зеленский использовал слово "повстанцы "ДНР", поскольку это "лексика Порошенко", - Разумков

Зеленский и Порошенко
Зеленский и Порошенко

Член команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский использовал слово "повстанцы "ДНР" во время дебатов 19 апреля лишь потому, что это "риторика действующего Президента" Петра Порошенко. Об этом Разумков написал на своей странице в Facebook.

Так, Разумков написал, что вопрос был не от Зеленского, а от граждан Украины.

"Цензурой не занимаемся. Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента", - написал Разумков.

Также Разумков отметил, что ответ от самого Порошенко не был получен.

"А вот ответа мы, как обычно, не получили…" - подытожил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах.

Ранее сообщалось, что 19 апреля на дебатах НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский, задавая вопрос Порошенко, зачитывал ряд вопросов, которые по словам Зеленского были присланы украинцами. Среди них был следующий "Правда ли, что в пайках "повстанцев "ДНР" и "ЛНР" есть конфеты "Рошен"?

Больше новостей о: Петр Порошенко Владимир Зеленский Дмитрий Разумков

Архив
Новости
Мююлер рассказал, как из программы партии Трампа исчесзло "предоставление Украине летального оружия" 15:37
Табло в аэропорте Бельгии. Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium
В аэропортах Бельгии отныне пишут Kyiv вместо Kiev 14:59
В Запорожской области задержали 2 полицейских, которые вымогали взятки у торговцев металлоломом 14:40
У Гройсмана 5 помощников и 15 советников 14:25 Документ
Из-за решения по Приватбанку сотрудничество с МВФ и ЕБРР усложнится, - НБУ 13:55
больше новостей
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03 Обновляется
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
больше новостей
Зеленский на дебатах сказал неправду о визитах в Россию с начала войны, - расследование 23:51 Инфографика
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Порошенко созвал СНБО из-за отмены национализации Приватбанка 20:32
Владимир Зеленский. Скриншот youtube/umn
Зеленский назвал боевиков повстанцами: соцсети и Порошенко возмутились 22:02
Порошенко посоветовал украинцам рожать больше 22:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok