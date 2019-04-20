Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах

В украинской редакции речи Президента Петра Порошенко в Цюрихском университете от 20 января 2015 года (время активных боев с боевиками т. н. "ДНР\/ЛНР" под Дебальцево) были внесены изменения в украинской версии сайта, в котором слово "повстанцы" один раз были заменены на слово "боевики" и один раз на слово "наемники".\r\nДанный факт в субботу утром обнаружили журналисты.\r\nСейчас в украинской версии речи на сайте Президента в отношении вооруженных незаконных формирований т.н. "ДНР" употребляются слова "боевики" и "наемники". \r\n\r\n\r\nВ то же время, в вебархиве сохранилась старая версия речи на украинской странице сайта, где употребляется слово "повстанцы".\r\n\r\nТакже текст этой речи находится на сайте МИДа старой редакции (по состоянию на 11:50), где также употребляется слово повстанцы. \r\n\r\nВ то же время, Президент читал эту речь на английском языке. \r\n\r\nНа сайте Президента есть английский текст речи, где употребляется слово rebels.\r\n\r\nЭто слово переводится на русский как "повстанец", "мятежник", "бунтовщик".\r\nКроме того, слово боевик чаще переводят на английский как ighter; militiafighter (англ. термин взят из статьи в газете LosAngelesTimes); insurgent.\r\nОднако в других местах речи Порошенко употреблял в адрецт.н "ДНР\/ЛНР" слово terrorists.\r\nВчера на дебатах НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский, задавая вопрос Порошенко, зачитывал ряд вопросов, которые по словам Зеленского были присланы украинцами.\r\nСреди них был следующий "Правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко на дебатах не отреагировал на такие слова Зеленского, раскритиковав их позже.\r\nРанее Зеленский также назвал себя результатом ошибок Порошенко.