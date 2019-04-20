Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах

В украинской редакции речи Президента Петра Порошенко в Цюрихском университете от 20 января 2015 года (время активных боев с боевиками т. н. "ДНР/ЛНР" под Дебальцево) были внесены изменения в украинской версии сайта, в котором слово "повстанцы" один раз были заменены на слово "боевики" и один раз на слово "наемники".

Данный факт в субботу утром обнаружили журналисты.

Сейчас в украинской версии речи на сайте Президента в отношении вооруженных незаконных формирований т.н. "ДНР" употребляются слова "боевики" и "наемники".

В то же время, в вебархиве сохранилась старая версия речи на украинской странице сайта, где употребляется слово "повстанцы".

Также текст этой речи находится на сайте МИДа старой редакции (по состоянию на 11:50), где также употребляется слово повстанцы.

В то же время, Президент читал эту речь на английском языке.

На сайте Президента есть английский текст речи, где употребляется слово rebels.

Это слово переводится на русский как "повстанец", "мятежник", "бунтовщик".

Кроме того, слово боевик чаще переводят на английский как ighter; militiafighter (англ. термин взят из статьи в газете LosAngelesTimes); insurgent.

Однако в других местах речи Порошенко употреблял в адрецт.н "ДНР/ЛНР" слово terrorists.

Вчера на дебатах НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский, задавая вопрос Порошенко, зачитывал ряд вопросов, которые по словам Зеленского были присланы украинцами.

Среди них был следующий "Правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?

Как сообщали Українські Новини, Порошенко на дебатах не отреагировал на такие слова Зеленского, раскритиковав их позже.

Ранее Зеленский также назвал себя результатом ошибок Порошенко.