подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
20 апреля 2019, суббота, 12:44 150
Политика 2019-04-20T13:08:10+03:00
Українські Новини
Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах

Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах

В украинской редакции речи Президента Петра Порошенко в Цюрихском университете от 20 января 2015 года (время активных боев с боевиками т. н. "ДНР/ЛНР" под Дебальцево) были внесены изменения в украинской версии сайта, в котором слово "повстанцы" один раз были заменены на слово "боевики" и один раз на слово "наемники".

Данный факт в субботу утром обнаружили журналисты.

Сейчас в украинской версии речи на сайте Президента в отношении вооруженных незаконных формирований т.н. "ДНР" употребляются слова "боевики" и "наемники". 

В то же время, в вебархиве сохранилась старая версия речи на украинской странице сайта, где употребляется слово "повстанцы".

Также текст этой речи находится на сайте МИДа старой редакции (по состоянию на 11:50), где также употребляется слово повстанцы. 

В то же время, Президент читал эту речь на английском языке. 

На сайте Президента есть английский текст речи, где употребляется слово rebels.

Это слово переводится на русский как "повстанец", "мятежник", "бунтовщик".

Кроме того, слово боевик чаще переводят на английский как ighter; militiafighter (англ. термин взят из статьи в газете LosAngelesTimes); insurgent.

Однако в других местах речи Порошенко употреблял в адрецт.н "ДНР/ЛНР" слово terrorists.

Вчера на дебатах НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский, задавая вопрос Порошенко, зачитывал ряд вопросов, которые по словам Зеленского были присланы украинцами.

Среди них был следующий "Правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?

Как сообщали Українські Новини, Порошенко на дебатах не отреагировал на такие слова Зеленского, раскритиковав их позже.

Ранее Зеленский также назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Больше новостей о: Боевики Петр Порошенко Владимир Зеленский

Архив
Новости
Полиция задержала разведчика "ЛНР" 13:07
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах 12:44
В Днипре произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые 12:20
Пожар в банном комплексе. Фото: ГосЧС
В Харькове сгорел банный комплекс, пострадали два человека 12:00
В предвыборную неделю бензин подорожал 11:40
больше новостей
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03 Обновляется
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
больше новостей
Россия запретила экспортировать нефть в Украину 15:17 Дополнено
Суд признал национализацию Приватбанка незаконной 13:46
Зеленский на дебатах сказал неправду о визитах в Россию с начала войны, - расследование 23:51 Инфографика
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Порошенко созвал СНБО из-за отмены национализации Приватбанка 20:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok