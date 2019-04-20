Обменники повысили курс евро и доллара

С 12 по 19 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 16,76 коп. до 27,1347 UAH\/USD, курс покупки повысился на 12,39 коп. до 26,7924 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 7,99 коп. до 30,0678 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 12,29 коп. до 30,6035 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 19 апреля\r\n26,7924\r\n27,1347\r\n30,0678\r\n30,6035\r\n3,7500\r\n4,2800\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 12 апреля\r\n0,1239\r\n0,1676\r\n0,0799\r\n0,1229\r\n0,0000\r\n0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nНапомним, на межбанковском валютном рынке гривна в пятницу 19 апреля укрепилась. 19 апреля, в обменниках поднялся курс рубля.\r\n Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH\/USD.\r\nРанее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.