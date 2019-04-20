Обменники повысили курс евро и доллара

С 12 по 19 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 16,76 коп. до 27,1347 UAH/USD, курс покупки повысился на 12,39 коп. до 26,7924 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 7,99 коп. до 30,0678 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,29 коп. до 30,6035 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 19 апреля 26,7924 27,1347 30,0678 30,6035 3,7500 4,2800 По сравнению с 12 апреля 0,1239 0,1676 0,0799 0,1229 0,0000 0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Напомним, на межбанковском валютном рынке гривна в пятницу 19 апреля укрепилась. 19 апреля, в обменниках поднялся курс рубля.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH/USD.

Ранее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.