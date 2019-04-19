Суд "добил" НБУ в вопросе национализации Приватбанка

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка об определении перечня связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Окружной административный суд Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

В частности удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 №105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Решение суда пока не вступило в законную силу и в ближайшее время будет обжаловано НБУ в апелляционном порядке.

Как сообщали Українські Новини, Европейский союз выразил поддержку Украине в национализации "ПриватБанка".

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

Также в НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.