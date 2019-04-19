Дебаты Порошенко и Зеленского: полная речь Порошенко перед дебатами

Сегодня, 19 апреля, на НСК "Олимпийском" проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Действующий президент, перейдя на сцену к своему оппоненту и пожав ему руку, выступает вторым.

"Добрый вечер, Украина! Добрый вечер, НСК "Олимпийский"! Наконец-то мы смогли собраться на дебаты. Мы дождались, пока команда моего оппоненты решится прийти на дебаты. Господин Владимир прятался от оппонентов, журналистов и украинского народа. Потому что право украинского народа - знать, что будет делать президент воюющей страны. Именно он будет делать, а не его советники. Для украинцев важно знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки. У нас сейчас очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны.

Как он собирается исполнять функции верховного главнокомандующего? [Порошенко говорит о Зеленском] Сказали, что он начал курс молодого бойца. Но нужно было делать это четыре года назад - но тогда он прятался от повесток из военкомата.

Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину. Но у Путина есть такие мечты. И если он не знает, как этому противостоять… Я акцентирую внимание: мы видим дорогую обертку его предвыборной программы: кто-то - повышение пенсий, кто-то - снижение тарифов, а кто-то - движение в Европу.

Владимир, вы сам сказали, что вы - кот в мешке. Так вот вот: вы просто мешок.

Если бы вы встречали наших бойцов из Дебальцево, у вас бы не было таких вопросов. Виноват Путин. А мы ценой вероятных усилий ее восстанавливали тогда, когда вы прятались от повесток. Я получил страну без золотовалютных резервов, без армии. А вы в это время унижали нашу страну, называя ее проституткой. А вы в это время получали деньги из российского бюджета на кино. Мы, украинцы, сохранили страну.

И мне приятно констатировать: Украина под моим руководством сделала больше, чем за предыдущую четверть столетия. А вы в это время извинялись перед Кадыровым (Рамзан Кадыров, глава Чечни, - Прим.Авт). Не вам задавать мне эти вопросы.

Напомним, что здесь можно посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко онлайн.

Согласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.

Штаб Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет. Хотя может передумать, - сообщает Павел Казарин.

В случае неявки Зеленского, Порошенко сможет использовать все эфирное время для агитации. Тогда с ним будут общаться журналисты НОТУ. Они заготовили к нему 20 вопросов.

Дебаты кандидатов будут модерировать главный редактор "Фактов ICTV", телеведущая Елена Фроляк и глава правления "Громадского радио", журналист Андрей Куликов. Кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, однако она будет модератором на сцене именно Зеленского, сообщил ведущий программы Петр Демьянчук.