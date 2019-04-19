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19 апреля 2019, пятница, 18:59 107
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Українські Новини
Первым на дебатах выступит Зеленский

Первым на дебатах выступит Зеленский

Дебаты. Скриншот трансляции
Дебаты. Скриншот трансляции

По результатам жеребьевки первым на дебатах выступит кандидат в Президенты Владимир Зеленский.

Герб выбрала команда Петра Порошенко, а лавры - команда Зеленского.

В жеребьевке от команды Порошенко делегировали доверенное лицо Нина Южанина, команда Зеленского - Вадим Галайчук.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия, которая ранее не видела оснований для переноса теледебатов на Общественном из-за запланированных дебатов на НСК "Олимпийский", после обращения Петра Порошенко в ЦИК все-таки решила отодвинуть время их проведения в студии для возможности организации их на стадионе.

Тем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".

Во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе будет 2 сцены, 2 трансляции и 2 концерта.

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