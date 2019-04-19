Первым на дебатах выступит Зеленский

По результатам жеребьевки первым на дебатах выступит кандидат в Президенты Владимир Зеленский.\r\nГерб выбрала команда Петра Порошенко, а лавры - команда Зеленского.\r\nВ жеребьевке от команды Порошенко делегировали доверенное лицо Нина Южанина, команда Зеленского - Вадим Галайчук.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия, которая ранее не видела оснований для переноса теледебатов на Общественном из-за запланированных дебатов на НСК "Олимпийский", после обращения Петра Порошенко в ЦИК все-таки решила отодвинуть время их проведения в студии для возможности организации их на стадионе.\r\nТем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".\r\nВо время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе будет 2 сцены, 2 трансляции и 2 концерта.