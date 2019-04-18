Порошенко беспокоит "связка "Коломойский - Зеленский" и он готов принять меры

"Сегодня меня беспокоит связка "Коломоййский - Зеленский" перед выборами, которые состоятся 21 апреля. Нам необходимо сегодня принять все необходимые меры, чтобы не допустить реванш и возвращение или ограбление государства олигархами,которые сейчас пребывают за границей", - сказал Президент Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Порошенко потребовал от секретаря СНБО Александра Турчинова обеспечить координацию всех органов государственной власти,чтобы не допустить панику и защитить интересы граждан.

Как сообщали Українськi Новини, Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому.

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

В соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

В НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.