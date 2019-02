Пожар начался около 4:30 утра по местному времени, большинство людей в отеле в то время спали.

По разным данным, из здания были эвакуировали от 25 до 35 человек.

По данным работников отеля, в помещении на время пожара было около 150 человек.

Среди жертв огня есть женщины и дети. Известно, что несколько человек получили ожоги и их госпитализировали в критическом состоянии.

Местные правоохранители отметили, что большинство погибших скончались от удушья. Еще двое погибли, выпрыгнув из окна, когда пытались спастись от пожара.

Среди 17 погибших есть женщина с ребенком, которые пытались выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от пожара.

Несколько человек получили ранения, их отправили на лечение. Спасли 35 человек.

Помещения от пожра полностью выгорели. Фото: twitter/TOIDelhi

Также отмечается, что утром пожар удалось потушить. Причина пожара на данный момент устанавливается. Предварительно, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

