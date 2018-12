Климкин сообщил, что до конца недели консулы должны встретиться с каждым моряком, чтобы посмотреть в каком они состоянии.

"Именно сейчас-вот наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами. И потом каждый день будут встречаться таким образом, чтобы до субботы посмотреть, в каком они состоянии", — сказал Климкин.

По словам Климкина, график консульских посещений в МИД России "удалось выбить" утром 6 декабря.

