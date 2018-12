Клімкін повідомив, що до кінця тижня консули повинні зустрітися з кожним моряком, щоб подивитися в якому вони стані.

"Саме зараз наші консули зустрічаються з трьома пораненими хлопцями. І потім кожен день будуть зустрічатися таким чином, щоб до суботи подивитися, в якому вони стані", — сказав Клімкін.

За словами Клімкіна, графік консульських відвідувань в МЗС Росії "вдалося вибити" вранці 6 грудня.

