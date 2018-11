В северной части штата жертвами огня стали 56 человек. В южной части погибли еще три человека.

При этом пропавшими без вести числятся 130 человек.

Представитель пресс-службы шерифа Меган Макманн признала, что список пропавших без вести может быть неполным. Постоянно поступают звонки от людей, которые ищут своих близких.

Search on for over 100 missing after California wildfires - many are in Paradise and are elderly - in their 70s, 80s and 90shttps://t.co/Q3WhBRjb26



📷 AFP's Josh Edelson captures heartbreaking scenes of cadaver dogs searching for and finding human remains in Paradise pic.twitter.com/8JlvKSLryh