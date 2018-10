По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 277 километрах к западу от Афин и залегал на глубине 14 километров. По оценкам геологов землетрясение получило седьмой уровень опасности, что означает "очень сильные" толчки.

В некоторых местах образовались большие трещине в земле. Скриншот видео twitter/GE0_data

Больше всего стихия сказалась на греческом острове Закинтос, где проживают около 40 тысяч человек. По данным очевидцев, от землетрясения сильно пострадал местный порт, а некоторые населенные пункты остались без света.

Сообщений об ущербе или жертвах не поступало, трое людей обратились в больницу. Двое из них получили легкие ранения.

Местные СМИ сообщили, что монастырь 15 века в районе Строфэйдса был поврежден.

Пользователи соцсетех опубликовали видео последствий землетрясния в своих домах и магазинах.

What our local supermarket looks like after the #earthquake #seismos #Greece #Kefalonia pic.twitter.com/h3RaNROoxe