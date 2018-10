В совместном исследовании Института массовой информации (ИМИ) и проекта Texty.org "Антирейтинг новостей. Анализ топ-50 украинских сайтов" в число "ненадежных источников" попали авторитетные мировые средства массовой информации.

Это становится очевидным при внимательном просмотре расширенной версии исследования, опубликованной на веб-сайте Texty.org.

Так, в раздел "Ненадежный источник" попала новость интернет-издания "Страна.ua" "Шевелит губами и качает головой. В соцсетях смеются над Трампом, который не знает гимн Америки".

Как оказалось, источником новости является одно из наиболее авторитетных американских изданий The Huffington Post в публикации под заголовком "Trump Attempts To Sing National Anthem But Can’t Be Bothered To Finish".

К ненадежным источникам отнесена также новость издания "Главком" "Внешний товарооборот Китая за пять месяцев вырос на 8,8%".

При этом, "Главком" в новости о китайской экономике сослался на государственное китайское информационное агентство "Синьхуа", входящее в пятерку ведущих мировых агентств. Которое, в свою очередь, дало официальную статистику КНР.

В вопросе источников эксперты ИМИ проявили требовательный подход, при этом проявив особое внимание к части исследуемых изданий. Так, для "Страны.ua" ненадежными источниками оказались официальный веб-сайт Верховной Рады в вопросе о результатах голосования, публикация о законе в официальном издании Рады "Голос Украины" , а также сообщения российских официальных информационных агентств ТАСС и Интерфакс. Для "Подробностей" - годовой отчет НБУ. Для сайта телеканала NewsOne – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины, пресс-служба Национальной полиции Украины и политик Михаил Добкин, который сам рассказал о своем мнении в эфире телеканала. Для "Интерфакс-Украина" - проекты решений собрания акционеров ГОКа , сообщение пресс-секретаря суда о принятом судом решении и информация собственного корреспондента с заседания комитета Рады.

Для многих изданий "ненадежным источником" новостей о позициях и действиях политиков и политических партий также оказались пресс-службы этих партий и политиков.

Ранее сотрудники интернет-издания "Украинская правда" (УП) под сообщением в соцсети Facebook директора ИМИ Оксаны Романюк указали, что "недостоверными источниками" по версии ИМИ и проекта Texty.org оказался адвокат Олега Сенцова, сообщивший о состоянии здоровья подзащитного, а также руководитель Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины" в вопросах деятельности "Укрнефти". Также ИМИ отнес к "ненадежному источнику" новость, которую УП взяло со ссылкой на "Громадське", при том, что по самому "Громадському" в рейтинге указано, что негативные новости там не найдены.

А главный редактор УП Севгиль Мусаева-Боровик попеняла Романюк на незнание авторитетного издания в вопросах энергетики Enkorr, который ИМИ также отнесли к "ненадежным источникам". "Если вы не знаете этого издания, это не причины считать источник информации ненадежным", - написала она.