У спільному дослідженні громадської організації "Інститут масової інформації" (ІМІ) та проекту Texty.org "Антирейтинг новин. Аналіз топ-50 українських сайтів" в число "ненадійних джерел" потрапили авторитетні світові засоби масової інформації.

Це стає очевидним при уважному перегляді розширеної версії дослідження, опублікованій на веб-сайті Texty.org.

Так, в розділ "Ненадійне джерело" потрапила новина інтернет-видання "Страна.ua" "Ворушить губами і хитає головою. В соцмережах сміються над Трампом, який не знає гімн Америки".

Як виявилося, джерелом новини є одне з найбільш авторитетних американських видань The Huffington Post в публікації під заголовком "Trump Attempts To Sing National Anthem But Can not Be Bothered To Finish".

До ненадійним джерел віднесена також новина видання "Главком" "Зовнішній товарообіг Китаю за п'ять місяців виріс на 8,8%".

При цьому, "Главком" у новині про китайську економіку послався на державне китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", що входить до п'ятірки провідних світових агентств. Яке, в свою чергу, дало офіційну статистику КНР.

У питанні джерел експерти ІМІ проявили вимогливий підхід, при цьому проявивши особливу увагу до частини досліджуваних видань. Так, для "Страни.ua" ненадійними джерелами виявилися офіційний веб-сайт Верховної Ради в питанні про результати голосування, публікація про закон в офіційному виданні Ради "Голос України", а також повідомлення російських офіційних інформаційних агентств ТАСС та Інтерфакс. Для "Подробиць" - річний звіт НБУ. Для сайту телеканалу NewsOne - прес-секретар Міністерства закордонних справ України, прес-служба Національної поліції України та політик Михайло Добкін, який сам розповів про свою думку в ефірі телеканалу. Для "Інтерфакс-Україна" - проекти рішень зборів акціонерів ГОК, повідомлення прес-секретаря суду про ухвалене судом рішення і інформація власного кореспондента з засідання комітету Ради.

Для багатьох видань "ненадійним джерелом" новин про позиції та дії політиків і політичних партій також виявилися прес-служби цих партій і політиків.

Раніше співробітники інтернет-видання "Українська правда" (УП) під повідомленням в соцмережі Facebook директора ІМІ Оксани Романюк вказали, що "недостовірними джерелами" за версією ІМІ та проекту Texty.org виявився адвокат Олега Сенцова, який повідомив про стан здоров'я підзахисного, а також керівник національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" в питаннях щодо діяльності "Укрнафти". Також ІМІ відніс до "ненадійних джерел" новину, яку УП взяло з посиланням на "Громадське", при тому, що з приводу самого "Громадському" в рейтингу зазначено, що негативні новини там не знайдені.

А головний редактор УП Севгіль Мусаєва-Боровик дорікнула Романюк на незнання авторитетного видання у питаннях енергетики Enkorr, який ІМІ також віднесли до "ненадійним джерел". "Якщо ви не знаєте цього видання, це не причини вважати джерело інформації ненадійним", - написала вона.