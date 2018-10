В совместном исследовании Института массовой информации (ИМИ) и проекта Texty.org "Антирейтинг новостей. Анализ топ-50 украинских сайтов" в категорию "Манипулятивный заголовок" попал ряд публикаций, являющихся перепечаткой текстов и заголовков ведущих мировых изданий. При этом, в самих текстах украинских СМИ присутствуют гиперссылки на первоисточники.

Такая ситуация становится очевидной при внимательном просмотре расширенной версии исследования, опубликованной на веб-сайте Texty.org.

Так, подсчитывая манипулятивные новости интернет-издания "Страна.ua", эксперты назвали "манипулятивным" заголовок "Во Франции школьникам и учителям запретили пользоваться мобилками в учебных заведениях".

При этом, "Страна.ua" лишь цитировала новость ВВС "Французские депутаты запретили школьникам пользоваться смартфонами".

На сайте издания "Вести" манипулятивный заголовок был найден в новости "Трамп обвинил канадцев в сожжении Белого дома".

При этом "Вести" цитировали новость с американского CNN "Exclusive: Trump invokes War of 1812 in testy call with Trudeau over tariffs" (именно во время похода английских войск из Канады в 1812 году был сожжен тогда еще серый Белый дом, который после восстановления стал белым). По данным CNN, Трюдо спросил у Трампа, как новые, завышенные тарифы на сталь и алюминий могут быть оправданы национальной безопасностью США. "Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?" - цитирует CNN ответ Трампа, ссылаясь на свой источник.

Журнал "Фокус" опубликовал манипулятивный, по мнению ИМИ, заголовок "В Австрии закроют семь мечетей и вышлют из страны имамов".

Экспертов не смутил тот факт, что на самом деле автором заголовка является редакция Deutsce Welle.

Наконец, эксперты нашли манипулятивную составляющую в заголовке ТСН.ua "Западные ученые заявили о радиоактивном молоке в Украине, - Independent".

Возможно, они нашли другое прочтение заголовка в авторитетном издании "Ukrainian cow milk has ‘five times safe level of radioactivity’, study finds", что дословно означает "Украинское коровье молоко имеет в пять раз более высокий уровень радиоактивности".

Ранее ведущее украинское интернет-издание "Українська правда" (УП) заявило, что будет требовать от Института массовой информации (ИМИ) опровержение недостоверных данных, внесенных в опубликованное ИМИ совместно с проектом Texty.org.ua исследование "Антирейтинг новостей. Анализ топ-50 украинских сайтов".

Позднее медиа-эксперт, главный эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации (ОО) "Информационная безопасность" Татьяна Попова заявила, что мониторинг недостоверных новостей, проводимый общественной организацией - журналистским аналитическим центром "Институт массовой информации", является некачественным.