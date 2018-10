По данным издания, под завалами могут находиться еще около двух тысяч человек.

Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии отметило, что около 2,4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в топливе, питьевой воде, медперсонале, палатках, электричестве и продовольствие.

Власти Индоезии запросили международную помощь.

[BREAKING] Indonesian Board for Disaster Management reported 832 people have lost their life. These numbers are expected to increase as many areas are still isolated. #earthquake #tsunami #prayforpalu #prayforindonesia https://t.co/zLsgZWC1NJ