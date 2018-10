За даними видання, під завалами можуть перебувати ще близько двох тисяч чоловік.

Крім того, близько 16 тисяч людей залишили свої будинки в центральній частині острова.

Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії відзначило, що близько 2,4 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, зокрема, в паливі, питній воді, медперсоналі, наметах, електриці і продовольстві.

Влада Индоезії попросила міжнародну допомогу.

[BREAKING] Indonesian Board for Disaster Management reported 832 people have lost their life. These numbers are expected to increase as many areas are still isolated. #earthquake #tsunami #prayforpalu #prayforindonesia https://t.co/zLsgZWC1NJ