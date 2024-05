Поделиться:













Голливудская звезда Кэрри-Энн Мосс, наиболее известная зрителю по роли Тринити в трилогии "Матрица", присоединится к Арнольду Шварценеггеру во втором сезоне комедийного экшн-сериала "Фубар" (Fubar), сообщает Variety.

Мосс исполнит роль бывшей восточногерманской шпионки, у которой в прошлом был роман с оперативником ЦРУ Люком Бруннером, которого играет Арнольд Шварценеггера.

Среди участников актерского состава значатся - Моника Барбаро, Форчун Феймстер, Трэвис Ван Винкл, Джей Барушель и другие. Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером шоу стал Ник Сантора, известный по проектам "Ричер" и "Побег из тюрьмы".

Во втором сезоне "Фубара" Люк Бруннер снова окажется в центре событий. На грани отставки, после миссии по спасению своей дочери-агента, он сталкивается с новой угрозой. Его старая знакомая из прошлого, теперь злодейка, угрожает уничтожить мир и разрушить его жизнь.

76-летний Шварценеггер, который перенес операцию на открытом сердце, подтвердил в марте, что готов начать съемки второго сезона по графику.

Как сообщалось ранее, Арнольд Шварценеггер также присоединился к касту семейной комедии The Man With The Bag (Человек с мешком), в которой также задействован Алан Ричсон ("Тайны Смолвиля"). Съемки ленты запланированы на конец этого года, а ее постановкой займется Адам Шенкман ("Спеши любить", "Свадебный переполох") по сценарию Аллана Райса ("Жизнь Харли").