76-летнему актеру Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Операцию провели 18 марта. Шварценеггер предварительно не афишировал ее - она прошла успешно. Через несколько дней после операции актер уже появился на публике, а после решил рассказать о деталях операции во время своего подкаста Arnold's Pump Club.

"В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор", — пошутил актер, который в свое время сыграл роль Терминатора.

Шварценеггер отметил, что в Австрии, где он родился, не принято делиться с другими своими проблемами со здоровьем. Однако он все же старается рассказывать об этом, поскольку регулярно получает благодарные сообщения от людей с похожими проблемами. По словам Шварценеггера, поскольку его признания помогают людям обрести смелость и надежду, он будет продолжать ими делиться.

Как известно, Арнольд Шварценеггер родился с врожденным пороком сердца. В прошлом актер перенес три операции по замене аортальных клапанов. Последние две из них состоялись в 2018-м и 2020-м годах.

Авторский подкаст Шварценеггера Arnold's Pump Club выходит на Spotify. В нем актер коротко и информативно рассказывает о фитнесе и бодибилдинге, а также делится практическими советами. Большинство выпусков подкаста длятся менее десяти минут.

Как сообщалось ранее, Арнольд Шварценеггер присоединился к касту семейной новогодней комедии The Man With The Bag (Человек с мешком), в которой также задействован Алан Ричсон ("Тайны Смолвиля"). Съемки ленты запланированы на конец этого года, а ее постановкой займется Адам Шенкман ("Спеши любить", "Свадебный переполох") по сценарию Аллана Райса ("Жизнь Харли").