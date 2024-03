Поделиться:













Звезда боевиков Арнольд Шварценеггер присоединился к касту семейной комедии The Man With The Bag (Мужчина с мешком), в которой также задействован Алан Ричсон ("Тайны Смолвиля"). Съемки ленты запланированы на конец этого года, а ее постановкой займется Адам Шенкман ("Спеши любить", "Свадебный переполох") по сценарию Аллана Райса ("Жизнь Харли"). Об этом сообщает портал Deadline.

По сюжету фильма у Санты крадут его волшебный мешок, и он отыскивает в своем списке "непослушных" Вэнса - бывшего вора, способного вернуть пропажу.Вместе со своей дочерью, группой эльфов и Вэнсом Санта решает совершить самое большое ограбление в жизни, чтобы спасти Рождество.

Пока нет достоверной информации о том, какие роли достанутся актерам. Deadline считает, что Шварценеггер сыграет роль Санты.

У картины The Man With The Bag пока нет даты релиза.

Последний полнометражный фильм Арнольда Шварценеггера "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate) вышел в 2019 году. В прошлом году актера можно было увидеть в сериале "Фубар" (Fubar), который Netflix продлил на второй сезон. Что касается Алана Ричсона, то его можно увидеть в грядущем экшене Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare).

Как сообщалось ранее, Арнольд Шварценеггер намекнул на новую совместную работу со своим старым партнером по съемочной площадке Дэнни ДеВито.