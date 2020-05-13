Только за две недели этого месяца киевский суд дважды вынес решение о заочном аресте бывшего президента Виктора Януковича. 4 мая Печерский суд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти, а 12-го тот же суд избрал точно такую же меру пресечения по делу об организации расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В обоих случаях суд удовлетворил ходатайство следствия ГБР и Генпрокуратуры. Еще ранее ГБР дважды вызвало экс-президента на допрос и другие следственные действия. Такая активизация дел в отношении Януковича, по мнению его защиты, свидетельствует о попытках властей зацементировать в обществе и в суде заведомо ложную версию событий на Майдане и вывести из-под ответственности реальных заказчиков и организаторов трагических событий 2014 года.

Українські Новини узнали у адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка, насколько ожидаемым было решение о заочном аресте его клиента, почему в активизации дел он видит американский след и какое место в этом занимают структуры Сороса. Также адвокат рассказал, почему каждый раз настаивает на участии Януковича в процессуальных действиях через видеоконференцсвязь и какие дальнейшие действия стоит ожидать от защиты экс-президента.

Насколько для Вас ожидаемым было решение Печерского суда о заочном аресте Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане и насколько оно устраивает Вас?

Ответом на этот вопрос будет описание ситуации, которая сейчас происходит по делам Майдана в Офисе генпрокурора, который отвечает за расследование этих дел. Был достаточно большой информационный перерыв для общества по делам Майдана, никто не слышал, что по ним происходит и какие события идут внутри Генпрокуратуры. И вот вдруг появились эти два дела – по Майдану и по решению Конституционного суда, по которым Офис генпрокурора решил вдруг избрать меру пресечения в виде взятия под стражу.

На сегодняшний день Офис генпрокурора, как и их предшественники продолжает утаивать от общества имеющиеся у них прямые доказательства причастности Луценко, Парубия, Пашинского, Саакашвили и других активных участников событий 2014 г. к убийствам на Майдане. Этих доказательств в Офисе генпрокурора предостаточно, чтобы каждому объявить о подозрении и каждого привлечь к ответственности.

Правдивостью моих слов является то, что Генпрокуратура сокрыла от суда и от общества протоколы допроса грузинских снайперов, которые были официально получены ею в порядке международной правовой помощи от генеральной прокуратуры Беларуси. В сентябре 2019 года ГПУ поручила Генпрокуратуре Беларуси допросить ряд грузинских граждан, которые ранее фигурировали в нашумевших журналистских расследованиях на израильском и на итальянском телеканалах. Позже в свет вышло еще одно очень громкое журналистское расследование – документальный фильм "Украинский обман" Майкла Капуто, который появился на одном из главных новостных телеканалов США.

Так вот, эти "грузинские снайперы" были на территории Беларуси. Они были установлены и были допрошены Генпрокуратурой Беларуси. Они подтвердили ранее данные нашей стороне защиты показания о причастности вышеуказанных лиц к организации провокаций и убийств на Майдане, однако, эти прямые, допустимые и законно полученные доказательства Генпрокуратура Украины так и не передала в суд и утаила их наличие от общества. Также ГПУ не использовала их при выполнении обязанностей по привлечению соответствующих лиц к уголовной ответственности.

Еще одна проблема, которая имеет место сейчас по делам Майдана – отдельные судьи продолжают находиться на крючке и под управлением представителей предыдущей власти и группы прокуроров по этим делам. Эта группа продолжает диктовать нужные решения и эти решения, естественно, далеки от правды и далеки от фактических обстоятельств событий на Майдане. Группа прокуроров, которая уже шестой год занимается делом Майдана, а точнее продолжает выводить из-под подозрения истинных виновников расстрелов, спонсируется и поддерживается за счет западных кураторов. В частности, международного фонда "Возрождение", который принадлежит Джорджу Соросу. Фактически, это прямые организаторы тех событий, а если правильнее сказать - антиконституционного захвата власти. Или проще госпереворота в Украине, совершенного в 2014 году. Они заинтересованы в том, чтобы похоронить правду о тех событиях и заинтересованы не попасть под уголовную ответственность.

По факту, в судебной системе до сих пор сохраняется абсолютный запрет на привлечение к публичным заседаниям четвертого президента страны Виктора Януковича. Все требования защиты о его участии заканчиваются полным отказом, независимо от того, где мы заявляем об этом. В каждой процессуальной процедуре по делам Майдана мы заявляем требование о привлечении клиента к участию в этих процессах, мы заявляем требование о том, чтобы суды дали возможность высказать свою позицию в установленном законом порядке, как это было в 2016 году в Святошинском суде. Однако на все подобные заявления получаем отказ. Таким образом, опыт публичного допроса Виктора Януковича в Ростовском суде по делу "Беркута", где он привел прямые доказательства о причастности Порошенко, Парубия, Пашинского и других к расстрелам и тем самым пошатнул давно навязанный обществу миф, привел к тотальному запрету на возможность его участия в судах в режиме видеоконференции. Заметьте, ни один суд с 2016 года, в том числе Оболонский суд, вчерашний Печерский суд, не разрешил обеспечить участие Виктора Януковича в заседании. Они любыми способами блокируют для него все попытки выступить публично перед судом и обществом, чтобы официально ответить на все накопившиеся вопросы!

Если говорить конкретно о вчерашнем решении, против чего конкретно сегодня протестует сторона защиты?

Пятнадцати минут хватило суду на изучение 25-ти томов доказательств, прямо указывающих на виновников и организаторов расстрелов на Майдане для, чтобы вынести это вчерашнее решение. Тогда как пятнадцати минут, если судить объективно, не хватит для того, чтобы бегло просмотреть эти 25 томов. Я уже не говорю о том, чтобы их прочесть, изучить и проверить. Таким образом, мы считаем, что решение было готово еще до начала судебного заседания. А само судебное заседание стало доказательством неуклюжей попытки предать этому процессу, а точнее сказать фарсу, вид законности.

Вы заявляете, что группа сотрудников ГБР, которые занимаются расследованием ряда дел против Януковича, находятся под контролем Порошенко и Луценко. Уже год как в Украине новая власть. Как и чем можно объяснить все это?

Да, я подтверждаю это заявление. У нас есть информация и материалы, дающие основание так считать. Неужели, второе подряд решение судов о заочном взятии под стражу Януковича, абсурдное с точки зрения права и обычной логики – это, по сути, и есть те "посадки" весной, которые обещал президент Зеленский в своей предвыборной программе?

Такие действия Офиса генпрокурора я считаю прямой попыткой отвести от себя удар и внимание общества от саботажа обещанных расследований против Петра Порошенко и его окружения, которые наживались на войне. А также отвлечь и заболтать внимание общества от дел по хищению средств в "Укроборонпроме", от дел против Стерненко, убийц Бузины и Шеремета.

Второй момент – мы видим, что активизация процессов против нашего клиента явно связана с тем, что уже и сам президент США Дональд Трамп обратил внимание на фильм-расследование Майкла Капута "Украинский обман", где четко указывались организаторы Майдана, заказчики и исполнители расстрелов. Поэтому нашим оппонентам, очевидно, потребовалось срочно снова навязать обществу старую версию о виновниках тех преступлений на Майдане, убрав из-под подозрения и ответственности лиц, которые на самом деле были причастны к финансированию и организации данных расстрелов.

Достоянием общественности уже стали официальные документы, ответы, в том числе, из ГПУ, по которым Фонд "Возрождение" Сороса содействовал якобы расследованию дел на Майдане, в частности, путем организации командировок прокуроров. Фонд оплачивает и так называемую Адвокатскую совещательную группу, куда входят адвокаты "небесной сотни", которая упорно не хочет замечать материалы, свидетельствующие о том, что их клиентов, их подопечных, потерпевших на Майдане, на самом деле расстреливали совершенно другие люди. Эта самая Адвокатская совещательная группа напрямую взаимодействует с прокурорами и судьями. Пример – заседание Печерского суда по делу Майдана 23 апреля. В Фейсбук этой совещательной группы в этот день в 12.05 появляется пост-анонс о судебном заседании, а мне как адвокату сообщение об этом заседании приходит лишь в 12.25. На 20 минут позднее.

Все эти факты дают основания сделать вывод: на сегодняшний день группа прокуроров, отвечающих за дело Майдана, остается под внешним влиянием со стороны "иностранных инвесторов", которые под предлогом помощи и содействия в расследовании этого самого резонансного дела, фактически влияют на следствие и пускают его по ложному следу. Допрошенные "грузинские снайперы" дали четкие показания относительно того, что при содействии Порошенко и Саакашвили на территорию Украины была перебазирована группа грузинского спецназа, задача которой было сеять панику на Майдане, срывать подписание Януковичем соглашения с оппозицией. Пашинский поставил им задачу осуществлять стрельбу со здания Консерватории и гостиницы "Украина" и в одну и в другую стороны. Было роздано оружие, которое совпадает с признаками оружия, похищенного с милицейских и военных складов в Западной Украине. Возможно, это как раз то оружие, о котором в ночь перед расстрелами заявил Луценко. Эти показания были даны официально и подтверждаются пояснениями, которые давал в том числе Парасюк и Бубенчик, которые не раз признавали, что получили и использовали это оружие.

Таким образом, самое высшее звено, которое финансировало и стимулировало большинство событий на Майдане – среди них, прежде всего, мы называем структуры Джорджа Сороса, - начали в последнее время предпринимать действия, которые призваны зацементировать и зафиксировать перед всем миром и в украинских судах заведомо ложную версию событий на Майдане, возложив вину за эти провокации на плечи Виктора Януковича.

Во всех процессах против Януковича Вы требуете и заявляете, что ваш клиент готов и должен дать показания в режиме видеоконференции. Но суды вам отказывают в этом. А что конкретно может изменить его публичное выступление в суде?

Его выступление в суде будет иметь статус доказательства, которое прокуроры не смогут скрыть, как они скрыли, к примеру, протоколы допроса грузинских снайперов, полученные по международным правовым процедурам. Это будет публичное доказательство, которое нужно опровергать официально следственным путем, с ним необходимо будет ежедневно впоследствии работать. Что сделать им будет очень трудно. Необходимо будет давать оценку данному доказательству и отчитываться перед обществом о проделанной работе. Понимая, что получив подобные показания, они не смогут их опровергнуть, делается все, чтобы не допустить возможности Виктора Януковича дать эти показания.

Какими будут ваши дальнейшие действия, исходя из того, что теперь сразу по двум делам против экс-президента избрана мера пресечения в виде заочного ареста?

Подобные решения о взятии заочно под стражу – это по сути как бы и есть те посадки, которые общество дождалось весной. Мы с подобной стратегией со стороны Офиса генпрокурора категорически не согласны. На сегодняшний день защита будет работать над активизацией уголовных дел, находящихся как в органах прокуратуры, так и в ГБР, кающихся событий на Майдане. Я говорю, в частности, о деле касающемся покушении на жизнь Виктора Януковича, о деле об антиконституционном захвате власти и о деле о сдаче Крыма, которое расследует ГБР. Против указанной выше группы лиц защита, безусловно, будет инициировать дело об умышленной фальсификации материалов по делам Майдана, а также о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ГПУ по выведению из-под ответственности реальных виновников расстрелов.