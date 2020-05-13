Тільки за два тижні цього місяця київський суд двічі виніс рішення про заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича. 4 травня Печерський суд заочно заарештував Януковича в рамках розгляду справи про узурпацію влади, а 12-го той же суд обрав таку саму запобіжний захід у справі про організацію розстрілів на Майдані 18-20 лютого 2014 року. В обох випадках суд задовольнив клопотання слідства ГБР і Генпрокуратури. Ще раніше ГБР двічі викликало експрезидента на допит і інші слідчі дії. Така активізація справ у відношенні Януковича, на думку його захисту, свідчить про спроби влади зацементувати в суспільстві і в суді завідомо неправдиву версію подій на Майдані і вивести з-під відповідальності реальних замовників і організаторів трагічних подій 2014 року.

Українські Новини дізналися у адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка, наскільки очікуваним було рішення про заочний арешт його клієнта, чому в активізації справ він бачить американський слід і яке місце в цьому займають структури Сороса. Також адвокат розповів, чому кожен раз наполягає на участі Януковича в процесуальних діях через відеоконференцзв'язок і які подальші дії варто очікувати від захисту експрезидента.

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