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  • Адвокат Януковича Віталій Сердюк: заочні арешти експрезидента – спроба ГПУ відвернути увагу від саботажу розслідувань проти Порошенка, Стерненка, убивць Бузини і Шеремета
13 травня 2020, середа, 20:58 3
Інтерв’ю 2020-05-13T20:59:32+03:00
Українські Новини
Адвокат Януковича Віталій Сердюк: заочні арешти експрезидента – спроба ГПУ відвернути увагу від саботажу розсл

Адвокат Януковича Віталій Сердюк: заочні арешти експрезидента – спроба ГПУ відвернути увагу від саботажу розслідувань проти Порошенка, Стерненка, убивць Бузини і Шеремета

Олександр Мазур
Віталій Сердюк. Фото: Главком
Віталій Сердюк. Фото: Главком

Тільки за два тижні цього місяця київський суд двічі виніс рішення про заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича. 4 травня Печерський суд заочно заарештував Януковича в рамках розгляду справи про узурпацію влади, а 12-го той же суд обрав таку саму запобіжний захід у справі про організацію розстрілів на Майдані 18-20 лютого 2014 року. В обох випадках суд задовольнив клопотання слідства ГБР і Генпрокуратури. Ще раніше ГБР двічі викликало експрезидента на допит і інші слідчі дії. Така активізація справ у відношенні Януковича, на думку його захисту, свідчить про спроби влади зацементувати в суспільстві і в суді завідомо неправдиву версію подій на Майдані і вивести з-під відповідальності реальних замовників і організаторів трагічних подій 2014 року.

Українські Новини дізналися у адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка, наскільки очікуваним було рішення про заочний арешт його клієнта, чому в активізації справ він бачить американський слід і яке місце в цьому займають структури Сороса. Також адвокат розповів, чому кожен раз наполягає на участі Януковича в процесуальних діях через відеоконференцзв'язок і які подальші дії варто очікувати від захисту експрезидента.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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