Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ

Президент США Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в Twitter сделал пост с анонсом повторного показа фильма Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства" на телеканале One America News.

Как пишет "Страна", в записи Трампа сказано следующее: "Мистификация с импичментом будет разоблачена. Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси - спикер Палаты представителей Конгресса США - Ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!".

Напомним, автором упомянутого документального фильма является бывший советник Трампа, политический эксперт Майкл Капуто. Недавно в связи с тем, что он считается особо доверенным лицом американского президента, Капуто был назначен главным спикером Министерства здравоохранения и социальных служб США на период пандемии коронавируса.

Русскоязычная версия фильма появилась вскоре после того, как фильм был впервые показан на американском телеканале One America News в феврале этого года.

В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма", вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.

В съемках фильма приняли участие экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-народный депутат Сергей Пашинский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, один из экс-сотрудников "Беркута" Сергей Тамтура и его адвокат Александр Горошинский и другие. В фильм включены также интервью нескольких так называемых грузинских снайперов и грузинского генерала Цителашвили, который одним из первых начал заявлять о причастности неких грузинских граждан к расстрелам на Майдане.

Кроме того, в фильме фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

"Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", - заявляет неизвестный.

На вопрос автора фильма, от кого он скрывает лицо, человек в маске отвечает: "От тех, кто давал приказ стрелять".

Экс-советник Трампа высказывает в фильме свое авторское мнение: "Президент Трамп намерен дать ход расследованиям. И у него на это есть причины". А также говорит о том, что президент Зеленский "не должен платить за то, что сделал его предшественник - за вмешательство в американские выборы".

Капуто также проводит параллель между событиями в Украине и попыткой импичмента Трампу, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому Джорджа Сороса, экс-вице-президента Джо Байдена и других представителей Демпартии США. Они, по мнению экс-советника Трампа, могли в корыстных интересах и вопреки национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис в Украине, начиная с событий Майдана.