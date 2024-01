У січні в PS Plus Extra буде додано 9 нових ігор

16 січня в каталог PS Plus Extra від PlayStation буде додано дев'ять нових ігор. Про це повідомляється в PlayStation Blog.

"Після першої лінійки щомісячних ігор PlayStation Plus 2024 року, сьогодні ми оголошуємо про перші доповнення до каталогу ігор PlayStation Plus. Насолоджуйтесь майстер-класом з жахів виживання у формі Resident Evil 2, поєднайте D&D зі зброєю у Tiny Tina's Wonderlands, пориньте у повсякденне життя рятувальника космічних кораблів у Hardspace: Shipbreaker та пориньте у райські куточки у Just Cause 3", - йдеться в повідомлені.

До каталогу PS Plus Extra будуть додані:

🎮 Tiny Tina's Wonderlands

Tiny Tina's Wonderlands ґрунтується на стандартах, встановлених франшизою Borderlands, з якої вона походить і є шутером від першої особи. Але гра відрізняється кількома ключовими аспектами. З точки зору самих персонажів, замість того, щоб грати за конкретного мисливця за сховищем, зі своєю особистістю та голосовими репліками, гравці натомість грають за спеціально створеного персонажа, використовуючи систему створення персонажів гри. У грі представлено шість різних класів персонажів, і вперше в серії гравці можуть змішувати та поєднувати ці навички для своїх персонажів.

🎮 Resident Evil 2

Спочатку випущена в 1998 році, Resident Evil 2, гра стала однією з найбільш культових ігор усіх часів. Нещодавно вона повернулася повністю переосмисленою для PS4 і PS5.

На ранніх етапах в Capcom обговорювалося безліч варіантів. Творці намагалися встановити вид від першої особи та фіксовану камеру в дусі "старої школи", але зрештою вирішили, що управління від третьої особи, на кшталт четвертої частини, працює краще. І хоча не всі фанати сприйняли дане введення, після виставки E3 2018, реакція в цілому була позитивною.

Гравець може спробувати власні сили в окремих сюжетних кампаніях як для Леона Кеннеді, так і для Клер Редфілд, вбиваючи зомбі та досліджуючи райони Раккун-Сіті, які тепер приголомшливо перебудовані за допомогою фірмового движка RE Engine від Capcom.

🎮 Hardspace: Shipbreaker

Симулятор утилізатора від Blackbird Interactive. Гра, в якій головне і єдине завдання гравця – розбирати космічні кораблі. Гра вийшла дуже неоднозначною, але знайшла свою аудиторію. Як кажуть критики, Hardspace: Shipbreaker для тих, хто готовий витратити кілька десятків годин перед тим, як почати отримувати задоволення від процесу.

🎮 LEGO City Undercover

Чергова пригодницька гра у всесвіті Lego. Спочатку, у 2013 році, City Undercover була розроблена TT Fusion для Nintendo Wii U. Пізніше, у 2017 році, вона була перевипущена для Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows через Steam і Xbox One від Warner Bros.

На відміну від більшості відеоігор у всесвіті данського конструктора, LEGO City Undercover не заснована на популярній франшизі. Це і мінус, і великий плюс - розробники з Traveller's Tales не були обмежені чужими гайдами по стилю, тому змогли зробити власну історію - детективну. Її головний герой, поліцейський Чейз Маккейн, легенда розшуку в іграшковому місті, повертається з вимушеної відпустки додому. Тут він дізнається, що бандит Скажений Рекс, якого він запроторив за ґрати два роки тому, втік.

Проста зав'язка може бути початком для чого завгодно, але у випадку з відверто дитячою грою стає приводом для комедійного бойовика про полісмена під прикриттям, де зібрані відсилання до безлічі фільмів і серіалів, переважно кримінальної тематики.

У мережі гру навіть називали "GTA для дітей".

🎮 Just Cause 3

Just Cause 3 за жанром є екшен-пригодою з великим відкритим ігровим світом та видом від третьої особи. Гра розроблена шведською компанією Avalanche Studios і видана Square Enix.

Гравцю, як і в попередніх частинах серії, доведеться керувати найманцем Ріко Родрігесом, який у відеогрі намагатиметься повернути свободу мешканцям Медічі, отримуючи підтримку від підпільного руху опору. Разом із повстанцями, Ріко Родрігес має захоплювати поселення та військові бази, аби знизити вплив Ді Равелло на регіон, проходячи при цьому сюжетні та побічні завдання.

Але певні механіки гри вже об'єктивно застарілі, адже реліз Just Cause 3 відбувся 1 грудня 2015 року.

🎮 Session: Skate Sim

Session: Skate Sim — це симулятор катання на скейті, створений незалежним розробником із Монреаля Crea-ture Studios. Гра намагається відтворювати реальне катання на дошці. Від чого в грі немає якихось химерних або помітних елементів. Але є доволі складне керування, яке може відштовхнути багатьох.

Також в грі є п'ять рівнів складності, які дозволяють налаштувати ігровий процес максимально під вимоги гравця. Наприклад, на високих рівнях складності доведеться самостійно налаштовувати жорсткість підвіски, а трюки будуть вимагати ідеального відтворення. А от на найлегшій складності зробити щось "не так" буде майже неможливо. Гра сама буде виправляти майже усі помилки гравця.

🎮 Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun геймплейно дуже схожа на ігри серії Commandos і Desperados: Wanted Dead or Alive. Це тактична стратегія з ухилом на стелс проходження. В основному гравець займається тихим усуненням ворогів, або акуратним переміщенням повз охорону. Для цього у нього є п'ять персонажів, але зазвичай на місію висилається тільки частина.

Події гри відбуваються в Японії періоду Едо (початку XVII століття). Новий Сьоґун об'єднав Японію після багатьох років війни, але проти нього виникає змова, лідер якої приховується під ім'ям Каге-сама. Ця змова ставить під загрозу стабільність у країні, тому Сьоґун дає завдання свому вірному самураю Мугену: вияснити, ким насправді є Каге-сама і хто його спільники. Муген вербує чотирьох агентів, які володіють навичками безшумного проникнення і вбивства, за допомогою яких вистежує шляхи поставлення озброєння заколотникам і виходить на Даймьо Ябу. Відправлені агенти вбивають останнього, але це виявляється не Каге-сама, а один з його спільників.

🎮 Vampire: The Masquerade - Swansong

Гра від молодої команди Big Bad Wolf Studio, яка раніше відзначилася The Council. Новинка, загалом, продовжує традиції дебютного проєкту розробників. Vampire: The Masquerade - Swansong - це сюжетна пригода в дусі Detroit: Become Human або Heavy Rain, де гравцю доведеться досліджувати локації та вести діалоги, які вплинуть на подальший розвиток сюжету. Ключова різниця полягає в куди вищій складності.

Swansong не дає гравцю розслабитися: занадто довго досліджуєш локацію - можеш пропустити доказ; вибрав не ту репліку - втратив одну з сюжетних гілок; прокачав не ті навички - не можеш щось виконати.

А ще гравцю доведеться паралельно керувати трьома персонажами.

Гра має обмеження 18+.

🎮 Surviving the Aftermath

Surviving the Aftermath — містобудівна гра, розроблена Iceflake Studios, яка зараз є підрозділом видавця гри Paradox Interactive. Гравці будують місто в постапокаліптичному сеттингу, який включає елементи ігор на виживання.

Також стало відомо, що у каталог "Класика" в PS Plus Deluxe у січні буде додано:

🎮 Rally Cross

🎮 Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace

🎮 Street Fighter: 30th Anniversary Collection

🎮 Legend of Mana

🎮 Secret of Mana

Крім того, раніше повідомлялося які ігри будуть у PlayStation Plus у січні: A Plague Tale: Requiem, Evil West, Nobody Saves the World.