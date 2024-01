PlayStation назвали три гри, які стануть доступні власникам підписки PS Plus у лютому

Sony оголосили доступ до яких трьох ігор отримають власники підписки PS Plus у лютому. Відповідний допис розміщено в офіційному блозі PlayStation.

"Сьогодні ми раді оголосити найновішу повну лінійку щомісячних ігор для PlayStation Plus. Лютневу добірку очолює конкурентний, але ультрабарвистий онлайн-шутер для вечірок Foamstars від Square Enix, який дебютує ексклюзивно на PlayStation Plus. Приєднуйтесь до нього потужним поєднанням ковзанів і перестрілки з дуже стильним Rollerdrome, а Steelrising пропонує вам рольовий екшн на основі автоматів", - йдеться у повідомленні компанії.

Всі три будуть доступні для передплатників PlayStation Plus з вівторка, 6 лютого, до понеділка, 4 березня.

Українські Новини зробили більш докладний огляд кожної з ігор.

Foamstars

Foamstars - це спроба студії Square Enix зробити свій аналог Splatoon від Nintendo. На перший погляд, ігри майже однакові: дві команди гравців озброєні гарматами, якими розфарбовують оточення в різні кольори. Але Square Enix не стала клонувати японську гру, а просто взяла за основу деякі механіки, постаравшись побудувати навколо них щось своє.

"Представляємо Foamstars, новий онлайн-шутер для вечірок 4 на 4. Використовуйте піну для створення рельєфу, створюючи слизькі поверхні, щоб серфити навколо арени на високій швидкості, допомагати захищатися від ворожих атак або створювати вигідні точки огляду, з яких можна знищити супротивників. Обирайте з химерного і барвистого складу спортсменів і змагайтеся в декількох ігрових режимах", - пишуть про гру PS Blog.

До речі, нетиповим і цікавим є той факт, що у добірку PS Plus гра потрапить у день релізу.

Rollerdrome

Екшн від третьої особи, розроблений Roll7 та видана Private Division. Гра вийшла 16 серпня 2022 року для ПК, PlayStation 4 та PlayStation 5. Пізніше з'явилася і Xbox-версія.

Гравці беруть на себе управління Карою Хассан, учасницею смертельно небезпечного виду спорту під назвою "Роллердром", в якому учасники повинні виконувати трюки катання на роликових ковзанах, борючись з ворогами за допомогою вогнепальної зброї.

У міру проходження рівнів гравці поступово відкриватимуть потужнішу зброю, таку як гранатомети та дробовики, хоча їм доведеться зіткнутися зі складнішими ворогами по ходу гри. На кожному етапі також є необов'язкові випробування, які спонукають гравців виконувати такі дії, як знищення ворогів під час виконання трюків.

Попри достатньо простий геймплей на нехитрий сюжет, гра отримала доволі гарні відгуки як від гравців, так і від критиків.

У 2022 році гра була номінована на премію Golden Joystick Awards як краща інді-гра року, але премію не отримала.

Steelrising

Ще один екшн від третьої особи. Гра була розроблена французькою студією Spiders, яка раніше випустила такі ігри, як The Technomancer та GreedFall. За словами генерального директора та провідного сценариста Жанни Руссо, геймплей Steelrising був значною мірою натхненний іграми Soulsborne.

Гра, яка вийшла восени 2022 року, розповідає альтернативну версію Французької революції. Згідно з сюжетом, король Людовик XVI створив армію роботів та за їх допомогою править Парижем, тримаючи у страху місцевих жителів.

У грі герої зустрічає низку реальних історичних постатей, серед яких Марія-Антуанетта, Жильбер дю Мотьє, маркіз де Лафайєт та Максиміліан Робесп'єр.

Гра не отримала масової підтримки серед гравців, хоча все ж має своїх прихильників. На більшості сервісів, які надають рейтинг іграм, Steelrising має "середні" або "змішані" оцінки.

Як повідомлялося раніше, у січні у PlayStation Plus були доступні такі ігри, як A Plague Tale: Requiem, Evil West та Nobody Saves the World.