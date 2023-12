Які ігри будуть у PlayStation Plus у січні: A Plague Tale: Requiem, Evil West, Nobody Saves the World

Playstation оголосили які ігри будуть безкоштовно доступні користувачам підписки PS Plus у січні наступного року. Відповідний допис з'явився у блозі компанії.

"Сьогодні ми раді представити першу лінійку щомісячних ігор PlayStation Plus 2024 року. Січневі ігри A Plague Tale: Requiem, Evil West і Nobody Saves the World будуть доступні передплатникам PlayStation Plus з вівторка, 2 січня, до понеділка, 5 лютого", - йдеться у повідомлені.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem є прямим продовженням гри A Plague Tale: Innocence. Події гри розгортаються у XIV столітті у Королівстві Франція, яке страждає від столітньої війни та епідемії чуми. Через шість місяців після подій першої гри сестрі та брату Амісії та Г'юго де Рун тепер доведеться вирушити до південної Франції у пошуках острова, на якому можна знайти ліки проти таємничої хвороби крові Г'юго. Г'юго часто почувається перевантаженим своїми новознайденими здібностями, тоді як Амісія мусить зіткнутися з емоційною травмою від убивства ворогів та інших дій, зроблених для захисту себе та свого брата.

Фундаментальна структура геймплею побудована на трьох основах: чумних пацюках, солдатах Інквізиції та світлі. Всі три основи взаємопов'язані й впливають одна на одну. Основна особливість гри — баланс у використанні світла, який є основним засобом захисту дітей. Наприклад, днем пацюки сховаються у темних місцях і куточках, тому будуть марні проти солдатів Інквізиції. Якщо ви подорожуєте вночі, то варта вас не побачить — основною загрозою стануть шкідники. Вирішивши скористатися світлом для захисту від них, вам доведеться враховувати те, що це може залучити увагу вартових. У деяких випадках можна привертати їх увагу до певних місць, нацьковуючи ворогів між собою. Гравець завжди повинен балансувати між трьома основними складовими для досягнення необхідного ефекту.

Гра розроблена стідуєю Asobo Studio та видана Focus Entertainment у жовтні 2022 року.

Evil West

Evil West називають God of War на дикому заході. Камера і відчуття бою в Evil West дійсно нагадують пригоди Кратоса, а от дизайн рівнів та бійки більш подібні на класичні екшн-ігри.

Щодо сюжету, то він розповідає про Джессі Рент'є - агента Інституту Рент'є, таємної організації, що бореться з надприродними істотами, такими як Санґісуґе, відомі як "Кліщі", вампірами, які прийняли "Дар змін", що міститься в крові, і полюють на людство. Працюючи разом з відставним агентом Едгаром Грейвенором, вони влаштовують засідку на вампірського інформатора на ім'я Честер Морган, який займається контрабандою крові та нижчих істот Санґісуґе для вампірів з вищого світу. Використовуючи його інформацію, вони виходять на слід Пітера Д'Абано, високородного вампіра, який виступає за еволюцію Санґізюґе через контроль над Зміною та оголошує війну людству, перш ніж їхня технологія розвинеться настільки, що знищить Санґізюґе. Керівництво Санґісуґе, бажаючи залишатися в тіні та вважаючи, що контроль над Зміною - це богохульство, відкидає план Д'Абано і засуджує його та весь його рід до вірної смерті

У гри є певний політичний аспект, який може бути важливим для українців. Видавцем гри є Focus Entertainment, який продовжує працювати на російському ринку та видавав російську гру Atomic Heart вже після початку повномасштабного вторгнення. Водночас розробником є польська студія Flying Wild Hog, яка ще в березні 2022 року, як частина Playon, підтримала Україну, а в квітні, навіть святкуючи власний день народження, не забула нагадати людям про проблему війни в Україні та долучилась до фінансової допомоги.

Гру випущено у 2022 році.

Nobody Saves the World

"Ніхто не рятує світ" — це рольова екшн-гра, що переповнюють підземелля, розроблена та видана DrinkBox Studios.

У гру можна грати поодинці, хоча вона також має кооперативний багатокористувацький режим.

У Nobody Saves the World гравець керує порожнім персонажем на ім'я Ніхто, який має чарівну паличку. Паличка дозволяє йому перетворюватися на 18 форм, таких як маги, роботи та дракони. Кожна форма має дві базові навички на початку гри, але в міру проходження гри гравцям будуть відкриватися нові здібності. Ці персонажі також мають різну статистику та атрибути. Навички та здібності різних форм можна комбінувати для створення руйнівних атак. Інші форми можуть використовувати ігрові переваги однієї з них, коли вона була розблокована.

Досліджуючи навколишній світ і підземелля, які генеруються процедурно, гравці повинні виконувати квести та ігрові завдання, щоб заробляти досвід для поліпшень і зірочки - валюту, яка використовується для розблокування легендарних підземель, представлених у грі. Ці підземелля наповнені ворогами та пастками, хоча гравці також можуть знайти скрині зі скарбами та заховані ключі, якщо ретельно досліджуватимуть місцевість. У кожному з підземель гри єдина точка перезавантаження знаходиться в зоні, де гравець має зіткнутися з ворожим босом.

Гра була випущена у 2022 році.