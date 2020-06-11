Як врятувати легалізований гральний бізнес?

Наближення економічної кризи підштовхнуло владу не тільки до пошуку кредиторів, які в кінцевому підсумку хочуть отримати з України і борг, і відсоток, але і підштовхує до пошуку внутрішніх резервів української економіки. Тим більше, що ці "резерви" були виявлені досить давно, і тільки непрофесіоналізм попереднього Кабінету міністрів, помножений на протидії лобістів монополії лотерей, не дозволили легалізувати гральний бізнес - тим самим наповнити бюджет і створити сотні тисяч робочих місць по всій країні. (Повний текст публікації читайте російською мовою).