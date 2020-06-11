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  • Як врятувати легалізований гральний бізнес?
11 червня 2020, четвер, 08:31 3
Публікації 2020-06-11T21:51:11+03:00
Українські Новини
Як врятувати легалізований гральний бізнес?

Як врятувати легалізований гральний бізнес?

Павло Твердохліб
Легалізація грального бізнесу в Україні. Колаж: УН
Легалізація грального бізнесу в Україні. Колаж: УН

Наближення економічної кризи підштовхнуло владу не тільки до пошуку кредиторів, які в кінцевому підсумку хочуть отримати з України і борг, і відсоток, але і підштовхує до пошуку внутрішніх резервів української економіки. Тим більше, що ці "резерви" були виявлені досить давно, і тільки непрофесіоналізм попереднього Кабінету міністрів, помножений на протидії лобістів монополії лотерей, не дозволили легалізувати гральний бізнес - тим самим наповнити бюджет і створити сотні тисяч робочих місць по всій країні.

(Повний текст публікації читайте російською мовою).

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