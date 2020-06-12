Как спасти легализированный игорный бизнес?

Приближающийся экономический кризис подтолкнул власть не только к поиску кредиторов, которые в конечном итоге хотят получить с Украины и долг, и процент, но и подтолкнуть к поиску внутренних резервов украинской экономики. Тем более, что эти "резервы" были выявлены довольно давно, и только непрофессионализм предыдущего Кабинета министров, умноженный на противодействия лоббистов монополии лотерей, не позволили легализовать игорный бизнес -- тем самым наполнить бюджет и создать сотни тысяч рабочих мест по всей стране.

К сожалению, Украина потеряла полгода из-за промедлений профильного комитета Парламента, который все не мог подготовить законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" ко второму чтению. Однако после вмешательства Офиса Президента народные депутаты все же взяли себя в руки и, согласно с различными инсайдами, на следующей сессионной неделе (с 16 по 19 июня) законопроект №2285-д будет внесен в повестку дня, и у депутатов появится шанс легализировать азартные игры.

Следует надеяться, что народные депутаты этим шансом воспользуются, так как провал легализации азартных игр ударит не только по бюджету Украины. Это ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Ведь инвесторы, как люди, которые умеют считать деньги и риски прекрасно понимают, что если в стране остается теневой сектор экономики, который фактически "крышуется" силовиками, то о каком инвестировании может идти речь. Тем более, сейчас в мире бушует пандемия COVID-19, и любой предприниматель трижды подумает перед тем, как вложить средства в какой-либо проект, в бизнес в Украине, где нет эффективной судебной и правоохранительной систем.

Поэтому принятие законопроекта №2285-д необходимо не только ради того, чтоб рынок вышел из тени, но и для того, чтобы инвестор увидел, что в Украине хоть что-то меняется. Инвестора не интересует, посадят ли кого-то весной или нет, их слабо интересуют перипетии борьбы Зеленского и Порошенко, однако им важны равные условия работы на рынке и разумные налоги, которые стимулируют к реинвестированию.

И тут возникает еще один вопрос, а будут ли наши налоги стимулировать инвестора вкладывать деньги в игорный бизнес. Если исходить из той налоговой нагрузки, которая есть сейчас, ответ более чем однозначный – нет. Ведь тому, кто решит открыть казино, придётся заплатить от пяти до двадцати одного миллиона долларов за лицензию, а потом выложить за каждый игорный стол с рулеткой еще около 62 000$.

Таких высоких ставок нет нигде в мире. Разве что, в штате Пенсильвания несколько лет назад местные власти повысили стоимость лицензии за открытие казино до 10 млн. $, эта инициатива была воспринята на ура всеми морализаторами штата. Но закончилось все плачевно, ведь с момента установления такой заоблачной цены, в этом штате не открылось ни одного казино.

Если украинский законодатель хочет повторить опыт коллег из Пенсильвании, то достаточно всего лишь проголосовать законопроект № 2285-д и не вносить изменения в Налоговый кодекс Украины. И тогда инвестору кроме лицензии, стоимость которой в разы дороже чем в США и Европе, должен будет уплатить:

налог на прибыль – 18%

налог на валовый доход (валовым доходом считается разница между суммой ставок и суммой выигрыша) - GGR:

для игровых залов - 10%;

для букмекерских пунктов и казино - 18%;

для лотерей - 28%;

Такая фискальная нагрузка вместе с высокой стоимостью лицензий сделает абсолютно коммерчески не выгодным выход отрасли из тени. Ведь игорный бизнес – это в первую очередь бизнес, который должен приносить прибыль собственникам. В противном случае собственники будут оптимизировать налоги, а инвесторы воздерживаются от инвестиций. Выход есть – высокая фиксированная стоимость лицензий и отмена GGR (валового игрового дохода).

К непомерной налоговой нагрузке организатора игры добавляется налог с выигрыша (18%), который собственник игорного заведения должен удержать в пользу государства с игрока.

Как мы понимаем, игрок в такой ситуации "проголосует ногами" и из заведения легального пойдет в заведение нелегальное, что закончится тенизацией экономики.

Для того, чтобы этого не произошло6 легализацию необходимо принимать вместе с изменениями в Налоговый кодекс. Сейчас в профильном комитете Парламента находится четыре законопроекта, которые предлагают изменить ставку на валовой доход GGR:

Виды азартных игр З-п №2713 (н.д.Марусяк О.) З-п №2713-1 (н.д. Наталуха Д.) З-п №2713-2 (Дубинский А.) З-п №2713-3 (Дубнов А.) Игровые залы 10% 12,5% 25% упростить Букмекерская деятельность 10% 7,5% 25% упростить

казино 10% 12,5% 25% упростить лотереи 10% 22% 25% упростить

Также все четыре законопроекта предлагают упразднить налогообложение дохода граждан от азартных игр.

Из всех предложенных законопроектов, наиболее подходящим для отрасли является №2713-3, который предлагает отменить налог на валовой доход (GGR). Данная инициатива продиктована понимаем того, что при сверхмерной налоговой нагрузке предприниматель просто не будет платить налоги, а инвестор не придёт в страну где налоговая нагрузка в разы больше, чем в европейских странах, но, в отличии от европейских стран, в Украине нет нормальных судов и правоохранительной системы.

У инициативы отменить налог GGR есть и другое логическое обоснование. Его невозможно посчитать без эффективной системы онлайн мониторинга. В Украине же, согласно проекту закона 2285-д, онлайн мониторинг будет введен лишь через два года после принятия закона о легализации игорного бизнеса. И если сейчас временно не убрать налог на GGR, то возникнет коррупционный риск, который будет выражен в том, что операторы игорных заведений не заходят показывать реальные цифры, а налоговики будут требовать уплату нереальных налогов, или предложить договорится "где-то посередине". Чтобы этого избежать, необходимо убрать GGR минимум на три года, пока система онлайн-мониторинга не заработает, а благодаря собранным данным фискалы не поймут реальных оборотов компаний.

Кроме введения высоких налогов, не лишним было бы отметить, что в тексте законопроекта, который подготовлен комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ко второму чтению имеются риски, которые могут поставить монополистов-лотерейщиков в довольно привилегированное положение по сравнению с другими участниками рынка.

Как и ранее, в лотерейных залах можно будет увидеть все: игорные автоматы, которые будут маскировать под VLT (видеолотерейные терминалы), букмекерские пункты, которые под вывеской лотереи ТОТО будут принимать ставки на результат спортивных событий, а в некоторых особо привилегированных "лотерейных залах" можно встретить даже казино (электронная тиражная лотерея).

То есть будет существовать группа лотерейных компаний, а если вчитаться в лицензионные условия, которые оставляют за собой право продолжать то, чем они и так занимались с 2012 года. Хотя и с небольшой оговоркой, налоги придется платить все же в бюджет.

Депутаты должны понимать, что сейчас не то время, когда можно разбрасываться миллиардами и не принимать законы, необходимость которых была понятна еще год назад. От них сейчас зависит придут ли реальные инвестиции в страну, или инвестициями мы продолжим называть переводы от наших "заробитчан". У Верховной Рады Украины есть шанс войти в историю, как Парламент, который вывел из тени целую отрасль экономики. Будем надеется, что депутаты этим шансом воспользуются.