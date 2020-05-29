Програма з МВФ – готуємося до підвищення тарифів на газ і комуналку

Лист про співпрацю з МВФ і меморандум, який до нього додається, ще не підписаний президентом. Документи, як повідомили агентству співрозмовники, знайомі з їх підготовкою, проходять бюрократичні процедури в Офісі Президента. Планується, що Володимир Зеленський підпише лист сьогодні - в п'ятницю, 29 травня. Потім весь пакет документів буде переданий МВФ, де почнеться процедура підготовки до винесення питання про затвердження для України кредитної програми stаnd-by на 18 місяців і $5 млрд на розгляд раді директорів МВФ. Питання щодо України може бути внесено до порядку денного одного із засідань в найближчі два тижні. Поки меморандум офіційно не опублікований. Однак Українським Новинам вдалося дізнатися не тільки структурні маяки програми, а й інші умови, зокрема, з енергетичного напрямку, на яких надається кредит. Виходячи з документів, наявних у агентства, Україна пообіцяла відмовитися від продовження спецзобов'язань із поставок газу населенню і ТКЕ і зробити низку кроків, які в перспективі призведуть до підвищення цін на газ і тарифів на комунальні послуги. Крім того, серед обіцянок, даних МВФ - посилення боротьби з боржниками шляхом збільшення штрафів і "спрощення правого примусу" платити за газ і комунальні послуги. Також вдалося дізнатися, які зміни можуть бути внесені до статуту НАК "Нафтогаз України", що теж є однією з умов надання Україні кредиту. Повну версію публікації читайте російською мовою.