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  • Люди ніколи не перестануть грати в азартні ігри
08 травня 2020, пʼятниця, 12:55 360
Публікації 2020-05-08T12:56:43+03:00
Українські Новини
Люди ніколи не перестануть грати в азартні ігри

Люди ніколи не перестануть грати в азартні ігри

Павло Твердохліб
Гральний бізнес, казино, рулетка. Фото: ИГБ
Гральний бізнес, казино, рулетка. Фото: ИГБ

Близько тридцяти років тому розпався Радянський Союз. Але розпалася не тільки держава, канула в літу система цінностей, в якій займатися підприємницькою діяльністю було соромно, а іноді навіть і небезпечно.

Західна система цінностей, яка сформована на плюралізмі думок і рівність форм власності, не може існувати в тоталітарному суспільстві. І якщо перефразувати, то заборона на підприємницьку діяльність - це ознака незрілого суспільства, яким, на жаль, поки є Україна.

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