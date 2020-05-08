Люди ніколи не перестануть грати в азартні ігри

Близько тридцяти років тому розпався Радянський Союз. Але розпалася не тільки держава, канула в літу система цінностей, в якій займатися підприємницькою діяльністю було соромно, а іноді навіть і небезпечно. Західна система цінностей, яка сформована на плюралізмі думок і рівність форм власності, не може існувати в тоталітарному суспільстві. І якщо перефразувати, то заборона на підприємницьку діяльність - це ознака незрілого суспільства, яким, на жаль, поки є Україна. Повний текст публікації читайте російською мовою.