Люди никогда не перестанут играть в азартные игры

Около тридцати лет назад распался Советский Союз. Но распалось не только государство, канула в лету система ценностей, в которой заниматься предпринимательской деятельностью было зазорно, а иногда даже и опасно.

Западная система ценностей, которая сформирована на плюрализме мнений и равенстве форм собственности, не может существовать в тоталитарном обществе. И если перефразировать, то запрет на предпринимательскую деятельность - это признак незрелого общества, коим, к сожалению, пока является Украина.

И как ни парадоксально, но на заре своей независимости в Украине было меньше ограничений, чем сейчас. Ничто не мешало движению капитала, малый и средний бизнес удовлетворял основной спрос общества в товарах, предприниматели заняли те ниши, которые государство уже не могло администрировать. На месте полуразвалившихся домов быта появились современные сервисные центры, на месте облезлых аптечных пунктов, современные аптеки, на месте ларьков - рестораны или магазины.

Кстати, запрета на азартные игры также не существовало. Государство понимало, что эта сфера бизнеса никуда не денется, как не запрещай. Люди, которые хотят играть, как и игорные дома, были во все времена и при любых запретах. И государству оставалась лишь направить желание граждан играть в нужное ему русло. Два берега этого русла: 1) налоги должны идти в казну; 2) игрок должен быть защищен от обмана. Ведь еще в Древнем Риме существовало правило, согласно которому, если игрок проиграет деньги в недозволенную игру или его обманут, то деньги должны быть ему возвращены.

Но регулировать защиту прав игрока можно лишь тогда, когда государство признает, что азартные игры существуют, а значит и есть сами игроки. В этом очень показателен пример Украины. До 2009 года страна находилась на экономическом подъеме, игорный бизнес платил налоги, бюджет наполнялся. Потом игорный бизнес запрещают, но он никуда не девается, просто теперь налоги идут в карманы чиновников, а права игроков никто не защищает. Затем в 2012 году Парламент принимает Закон "О государственных лотереях в Украине", который устанавливает одну легальную крышу "лотерейщиков", бюджет не получает ни копейки с широкого спектра крышуемых видов азартных игр, права игроков никто не защищает, но зато откат идет централизованно.

В 2019 году игорный бизнес должен был быть легализован, а доходы от него пойти в бюджет, но 4,1 млрд. грн. так и не дошли до украинской медицины, потому что отдельные народные депутаты блокируют внедрение нормальных мировых практик геймблинга в угоду "лотерейщикам".

В целом, практика запрета игорного бизнеса в современном мире характерна или для обществ, максимально коррумпированных, или для тоталитарных. Во всем цивилизованном мире игорный бизнес разрешен, там он является нормальной формой досуга, который позволяет в конечном итоге наполнить бюджет.

В современной истории есть много государств, для которых игорный бизнес - это основной источник наполнения бюджета. Яркий пример - Монако. Государство, которое по площади меньше Киева, но при этом ВВП на душу населения там в 60 раз больше, чем в Украине.

Возможно, кому-то пример страны-карлика покажется не таким уж и показательным, но тогда давайте посмотрим на прибыль от игорного сектора в других странах.

США

За период с 2015 по 2019 год совокупные налоговые отчисления казино в федеральный и региональные бюджеты составили более 40 млрд долл., т.е. в среднем 10 млрд долл. ежегодно. Из них примерно 2 млрд долл. в год направлялись в социальную сферу. В указанный период в игорной индустрии США получили работу 1,8 млн человек, а налоговые отчисления позволили платить зарплату более 700 тыс. учителей.

Великобритания

Всего в стране в настоящее время функционируют более 150 казино, 583 залов бинго, 9000 пунктов приема ставок, около 180 000 залов игровых автоматов. Количество работников игорной индустрии по состоянию на 2019 год примерно 115 тысяч человек. Налоги с казино позволяют пополнять британский бюджет более чем на 19 млрд долл. ежегодно. Кроме того, игорная индустрия страны направляет большие средства на благотворительность.

ФРГ

В Германии в 2019 году в бюджеты от регионального до государственного уровня поступило доходов на 15,2 млрд долларов. При этом в игорном бизнесе задействовано было 201 тыс. рабочих мест.

Сингапур

Сингапур - это вообще мировой лидер по быстроте развития в очень многих сферах экономической деятельности, включая казино. Запрет на деятельность казино в стране был снят относительно недавно, первое казино открыто в 2010 году, а уже в 2017-18 финансовом году сингапурские казино принесли в бюджет государства около 2 млрд долл. США, что составляет почти 7% всех налоговых поступлений.

Макао

Этот китайский город - столица азиатского игорного бизнеса. Туризм приносит около 40% от ВВП города, а доходы от игорной индустрии составляют $37,6 млрд. Этот бизнес трудоустраивает около 70% трудоспособного населения города. Казино приносят около 80% всех доходов местного бюджета или $12,3 млрд ежегодно.

Филиппины

На Филиппинах азартные игры легализовали недавно, во время правления нынешнего президента Родриго Дутерте. Этот шаг привел к "буму" в развитии онлайн-казино, которые в основном ориентируются на китайский рынок.

За несколько лет этот бизнес вырос до впечатляющих показателей доходов в $25 млрд в год. Он трудоустраивает более ста тысяч человек.

Грузия

Казино в Грузии приносят ежегодно $2,2 млрд доходов (14% ВВП страны). Налоговые поступления от игорного бизнеса ежегодно растут, а в 2018 году достигли $46,6 млн. При этом, как и в случае с Филиппинами, большинство посетителей казино — иностранцы, преимущественно выходцы из соседних мусульманских государств, где азартные игры строго запрещены.

Очевидно, что довольно сложно подсчитать все плюсы от игорного бизнеса, ведь он дает дополнительные рабочие места, создает рабочие места в смежном туристическом, отельном и ресторанном бизнесах. Информатизация общества и экономики привела и к тому, что игорные компании стали владеть также и бизнес-активами в сфере финансовых технологий, IT, разработки программных продуктов. Это сложный, технологичный, конкурентный бизнес с добавочной стоимостью.

Любое правительство понимает, что если люди играли в азартные игры на протяжении тысячелетий, то изменить это невозможно. А если изменить невозможно, то следует возглавить и упорядочить. Поэтому параллельно с доходами организаторов игорного бизнеса растут и отчисления в бюджет и на благотворительность, а также с каждым годом ужесточаются правила по ограничению зависимых от игры людей в игорные залы. Государство и сами игорные заведения делают все, чтобы минимизировать негативное влияние от своей деятельности. Например, в Великобритании, за допуск к игре гражданина-лудомана, игорное заведение должно компенсировать такому игроку весь проигрыш, потом уплатить штраф, а за повторность будет лишено лицензии. При таком подходе собственники казино и других игорных заведений сделают все, чтобы такой человек не был допущен к игре.

Украинские СМИ более десяти лет распространяют фейки о бабушках, которые проиграли пенсию и совершили, или хотели совершить суицид. Единственно известной пострадавшей бабушкой является пенсионерка Эдна Сью Пэйт из штата Индиана, которая в 2019 году проиграла в казино деньги на обучение внука. Единственным студентом, который проиграл квартиру бабушки, является вымышленный образ из города Кропивницкий.

Конечно нельзя отрицать, что подобное могло случится в Украине, но начиная с 2009 года этим людям некуда было бы идти, ведь официально места, где они могли проиграть деньги - не существовало.

И всем украинцам надо понять, что если они действительно переживают за игрока, или хотя, чтоб казино платили налоги в бюджет, а не в карманы чиновников, то их необходимо наконец то легализовать, и дать нормально работать.

В мире огромное количество примеров позитивного сотрудничества игорного бизнеса, государства и общества.

Благотворительность

Компания онлайн-видеоигр, Gamersaloon.com, использует свою платформу, чтобы помочь собрать деньги для борьбы с Covid-19. Собранные деньги будут распределены между следующими благотворительными фондами: Фонд прямой помощи, Project Cure, Американский Красный Крест, Фонд CDC, Global Giving Foundation и United Way. Кроме того, GamerSaloon.com добавил на свой веб-сайт функцию, которая позволяет пользователям превращать свои поощрительные баллы в пожертвования в эти благотворительные организации.

Bet365 предоставила грант в размере 10 миллионов фунтов стерлингов благотворительной организации Университетские больницы Северного Мидленда (UHNM) через свой благотворительный фонд для поддержки организации во время пандемии коронавируса.

Национальная лотерея Великобритании предоставит 600 миллионов фунтов стерлингов для предоставления комплексного пакета поддержки британских благотворительных организаций и сообществ во время пандемии коронавируса.

Комиссия по азартным играм Великобритании объявила, что направит 9 миллионов фунтов стерлингов из регулирующих расчетов в GambleAware, благотворительную комиссию, которая поддерживает инициативы по борьбе с вредом, связанным с азартными играми, во время новой пандемии коронавируса (Covid-19).

Беттинговая компания Freebitco.in объявила о создании фонда помощи коронавирусом после того, как множество других крипто-компаний пожертвовали средства для борьбы с пандемией Covid-19.Веб-сайт жертвует 20% стоимости организации, которая будет координировать свою деятельность с органами здравоохранения для предоставления защитных средств.

Общий сбор средств, а также создание фондов для борьбы с пандемией и ее негативными последствиями продолжается. Всего в благотворительных акциях приняло участие 343 представителей игорного бизнеса со всего мира.

Социально ответственное поведение

Европейская ассоциация азартных игр (EGBA) с начала пандемии заявила, о необходимости защищенной среды для игрока, а также ввела для организаторов азартных игр ограничения, связанные с рекламой

Также ЕGBA выступила за создание безопасной среды в интернете и готова инвестировать в средства, которые помогут защитить подростков от игры в азартные игры.

Украина и украинцы должны понять, что игорный бизнес - это не разбитые судьбы, а миллиарды гривен в бюджет и защищенность каждого игрока. Мифы, которыми нас кормили СМИ на грязные деньги подпольных игорных заведений, это всего лишь мифы, которые не имеют под собой ничего общего с реальностью. Затягивая легализацию игорного бизнеса, народные депутаты лишают наших медиков зарплат и премий, а также способствуют дальнейшим теневым доходам чиновников.

Для того, чтобы игорный бизнес начал работать на интересы страны и граждан, надо не много, всего 226 голосов народных избранников. Это вполне достижимо, если хотя бы "Слуги Народа" поддержат Владимира Зеленского в его желании уничтожить монополию лотерейщиков и вывести игорный бизнес из тени.