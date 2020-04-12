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  • На пост міністра енергетики з'явилися нові кандидати
12 квітня 2020, неділя, 17:49 6
Публікації 2020-04-12T19:30:14+03:00
Українські Новини
На пост міністра енергетики з'явилися нові кандидати

На пост міністра енергетики з'явилися нові кандидати

Володимир Зеленський і Володимир Шмигаль. Фото: прес-служба ОП
Володимир Зеленський і Володимир Шмигаль. Фото: прес-служба ОП

Місце міністра енергетики і екології пустує вже понад місяць. Всі колишні кандидати на цю посаду практично відпали з різних причин, але з'явилися нові. Це перший заступник генерального директора "Укртранснафти" Андрій Пасішник і заступник голови парламентського комітету з питань енергетики і ЖКГ Олег Семінський. Ольга Бусловець хоч і залишається в short list, але її шанси на призначення не збільшилися.

Уже другий місяць уряд Дениса Шмигаля працює без міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. З початку березня серед претендентів на цю посаду був колишній міністр енергетики Іван Плачков і колишній віце-прем'єр Олег Дубина. Вони обидва проходили співбесіду в Офісі Президента, однак, за інформацією джерел Українських Новин, обидва на сьогоднішній день в списку кандидатів не значаться.

У Плачкова агентству не вдалося отримати коментар, але за неофіційною інформацією від декількох джерел, він хотів зайняти пост профільного віце-прем'єра і не дуже хотів займатися питаннями екології. Дубина відмовився входити в уряд, хоча пропозиція йому надходила не раз - причину агентству уточнити не вдалося.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявив, що уряд шукає досвідчену людину, проте професіонали не погоджуються. "Нема компетентної людини, яка б погодилася. Повинен бути професіонал у всіх напрямках енергетики. Складно знайти відповідальну (кандидатуру), професійну, яка має досвід", - заявив прем'єр 10 квітня.

За останні два-три тижні число кандидатів збільшилася. Список претендентів поповнив колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України", а нині перший заступник генерального директора Укртранснафти "Андрій Пасішник. Він підтвердив, що на початку березня пройшов співбесіду в ОП з, так званою, "стратегічною трійкою": з самим Президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком і першим помічником Глави держави Сергієм Шефіром. Однак, деталі зустрічі і її результат Пасішник повідомляти відмовився.

Ще один кандидат з'явився приблизно тижнів півтора тому. Це заступник голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Олег Семінський, який пройшов в Раду за мажоритарним округом №205 в Чернігівській області від партії "Слуга народу".

Раніше Семінський був гендиректором компанії "Нафтогазвидобування" і став широко відомий в 2012 році після інформації про його викрадення.

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Сам Семінський поки не дав агентству ніяких коментарів. Однак, за інформацією кількох джерел, саме він є одним з двох кандидатів в short list. Друга - Ольга Буславець, про яку Українські Новини писали ще в середині березня. Але за Буславець так і не можуть зібрати достатньої кількості голосів, оскільки кандидат може бути пов'язана з компанією ДТЕК. Буславець збиралися призначити міністром ще 30 квітня, однак на прохання Президента Володимира Зеленського, її кандидатура була відкликана, як потім пояснили у фракції "Слуга народу", саме через відсутність голосів.

За словами глави комітету з питань енергетики Андрія Геруса, на посаду міністра намагаються знайти людину, рівновіддалену від усіх найбільших енергокомпаній. За оцінкою деяких експертів, саме таким кандидатом може стати Семінський. Хоча, за попередньою інформацією, на сьогоднішній день немає гарантій, що і за нього зможуть набрати 226 голосів. У всякому разі, за інформацією на вечір 12 квітня, питання про призначення міністра енергетики на засідання Ради 13 квітня виносити не планується.

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