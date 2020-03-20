Які заходи допоможуть уряду підтримати економіку під час кризи: детінізація ринків землі та грального бізнесу

В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка

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Володимир Пилипенко: надзвичайний стан - бути чи не бути 11:07 Думка

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