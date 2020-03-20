Які заходи допоможуть уряду підтримати економіку під час кризи: детінізація ринків землі та грального бізнесу

Епідемія коронавірусу докотилася і до України. Країна пішла на карантин. І хоча офіційна статистика не звучить так загрозливо, як наприклад в Італії або Китаї, але це не означає, що загрози немає. Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернувся до Кабінету міністрів і Парламенту з проханням прийняти ряд жорстких заходів щодо поширення коронавірусу. Виходячи з тих реалій, які є в Україні. При відсутності адекватної системи охорони здоров'я, яка дісталася від попередників і не змогла бути поліпшена в каденцію Олексія Гончарука, єдине що залишилося владі - це мінімізувати кількість контактів між людьми і тим самим стримати епідемію. Можна довго критикувати це рішення, але як уже було сказано в умовах розваленої медицини - це єдине здорове і робоче рішення на сьогодні. Повний текст публікації читайте російською мовою.