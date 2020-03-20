підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
  • Публікації
  • Які заходи допоможуть уряду підтримати економіку під час кризи: детінізація ринків землі та грального бізнесу
20 березня 2020, пʼятниця, 14:45 5
Публікації 2020-03-20T14:56:04+02:00
Українські Новини
Які заходи допоможуть уряду підтримати економіку під час кризи: детінізація ринків землі та грального бізнесу

Які заходи допоможуть уряду підтримати економіку під час кризи: детінізація ринків землі та грального бізнесу

Петро Стуженко
Влада та гральний бізнес Колаж УН
Влада та гральний бізнес Колаж УН

Епідемія коронавірусу докотилася і до України. Країна пішла на карантин. І хоча офіційна статистика не звучить так загрозливо, як наприклад в Італії або Китаї, але це не означає, що загрози немає. Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернувся до Кабінету міністрів і Парламенту з проханням прийняти ряд жорстких заходів щодо поширення коронавірусу. Виходячи з тих реалій, які є в Україні. При відсутності адекватної системи охорони здоров'я, яка дісталася від попередників і не змогла бути поліпшена в каденцію Олексія Гончарука, єдине що залишилося владі - це мінімізувати кількість контактів між людьми і тим самим стримати епідемію. Можна довго критикувати це рішення, але як уже було сказано в умовах розваленої медицини - це єдине здорове і робоче рішення на сьогодні.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

Більше новин про: Кабінет Міністрів України Економіка Ринок землі Зеленський Володимир гральний бізнес Пандемія Зеленский Владимир

Друга українка померла від коронавірусу в Італії, – МЗС
Архів
Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Новини
Директор "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через застуду 15:49 Доповнено
В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу перевищила тисячу людей 15:27
Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, — ЗМІ 14:59
Киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину 14:54
Патрульні зупиняють всі автобуси і маршрутки на в'їздах у Київ 14:42
Держава повинна підтримати громадян, які втратили джерела доходу через карантин, – Бойко 14:22
Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус 14:10
Друга українка померла від коронавірусу в Італії, – МЗС 13:59
Потрібно глобально переглянути бюджет, щоб зменшити усі витрати, окрім медицини, – Льовочкін 13:57
Кличко допускає, що в Києві на час карантину скасують автобуси, трамваї і маршрутки 13:53
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
Прості поради, які допоможуть захиститися від коронавірусу на роботі 07:30
Кононенко купує обладнання двом лікарням на окрузі, де програв вибори "Слузі народу" 11:25
Губернатор Одеської області лобіює Андрія Суббота на посаду глави ДФС, - ЗМІ 11:55
Соцмережі допомагають Столару збирати допомогу для лікарень 21:05
Академія оnline пропонує правила ефективної "віддаленки" для офісних співробітників під час карантину, - Олексій Кавилін 12:11
Зупинка імпорту вугілля й струму з Росії необхідна в умовах економічної кризи в Україні, - Гончаренко 14:51
В Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину, - Нестор 16:28
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
Володимир Пилипенко: надзвичайний стан - бути чи не бути 11:07 Думка
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Перша людина в Україні вилікувалася від коронавірусу 11:55
Коронавірус. Фото: freepik
МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві 16:43
Коронавірус. Фото: pixabay
МОЗ підтвердив 21 випадок коронавірусу. Додалися Дніпропетровська та Івано-Франківська області 20:27
Академія оnline пропонує правила ефективної "віддаленки" для офісних співробітників під час карантину, - Олексій Кавилін 12:11
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 16 осіб 22:38
більше новин
В Україні можуть ввести комендантську годину через коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok