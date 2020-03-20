Какие меры помогут правительству поддержать экономику в кризис: детенизация рынков земли и игорного бизнеса

Эпидемия коронавируса докатилась и до Украины. Страна ушла на карантин. И хотя официальная статистика не звучит так угрожающе, как например в Италии или Китае, но это не значит, что угрозы нет. Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился к Кабинету министров и Парламенту с просьбой принять ряд жестких мер в отношении распространения коронавируса. Исходя из тех реалий, которые есть в Украине. При отсутствии адекватной системы здравоохранения, которая досталась от предшественников и не смогла быть улучшена в каденцию Алексей Гончарука, единственное что осталось власти – это минимизировать количество контактов между людьми и тем самым сдержать эпидемию. Можно долго критиковать – это решение, но как уже было сказано в условиях разваленной медицины – это единственное здравое и рабочее решение на сегодня.

Парламент решил подать пример стране и тоже прервал работу до марта месяца. Официально все обставлено так, что депутаты будут работать в комитетах, но на самом деле, вряд ли мы их увидим в стенах Парламента до 3 апреля, если не случится что-то экстраординарное.

Следует признать, что в сегодняшней повестке дня вопросы наполнения бюджета находятся не то что на вторых, а даже на третьих ролях. Рынок земли, легализация игорных заведений, приватизация – это уже все не актуально. Важна лишь борьба с коронавирисом и минимизация их последствий для экономики. Но, к сожалению, даже здесь Украина идет своим особенным путем. Ведь и в Китае, и в ЕС, и в США, наряду с мерами административного ограничения по передвижению гражданских лиц и ведения бизнеса – были приняты системные меры по стимуляции экономики и компенсации убытков. Там выделяются десятки миллиардов долларов на поддержку предпринимательства, которое является экономической опорой государства.

Ведь мало максимально ограничить любую активность в государстве, необходимо понимать каким образом перезагрузить экономику и воссоздать рабочие места, чтоб каждый гражданин смог обеспечить благосостояние своей семьи.

В Украине же максимум, на что готово государство – это не донимать предпринимателей проверками, и не штрафовать за нарушение сроков подачи отчетности. В принципе все логично, если взять во внимание огромные проблемы с наполнением государственного бюджета последние полгода.

В сложившийся ситуации карантина, и перефокусировки внимания с проблем экономических на медицину, в выигрыше, как ни странно, оказались те, кто последние десять лет работал в тени. Можно смело открывать по всей стране игорные залы под видом "игровых автоматов" или "лотерей" и "оказывать услуги в сфере развлечений". Ни одна проверка не придёт, отчитываться тоже не надо, как и платить налоги.

Довольно сложно сказать, являются ли меры, осуществляемые Кабинетом министров Украины и Парламентом адекватными тем угрозам, которые стоят перед Украиной, но с полной уверенностью можно сказать, что только запрещая, экономику невозможно вывести из тени и тем более дать возможность развиваться. Невозможно постоянно создавать условия для деятельности теневого сектора экономики, а потом удивляться катастрофическим дыркам в бюджете. Государство должно понять, что вопросы создания, новых рынков, которые бы генерировали доход в казну – это на ровне с борьбой с коронавирусом - сейчас первостепенная задача.

Народные депутаты Украины должны помнить, что с работы их никто не отпускал и официально они должны прибывать на рабочих местах в Комитетах. Если они вполне обосновано боятся заразиться, то никто не запрещает им проводить заседание рабочих групп по тому или иному законопроекту находясь у себя дома или в кабинете, через скайпконференцию. Дистанционные методы работы используются во всем мире уже лет десять и признаны довольно эффективными. И, наверное, все же настало время применять такие передовые методы и в нашей законсервированной действительности.

Народным избранникам вполне по силам уделять по несколько часов в день для работы над законопроектами, которые смогут вывести нашу экономику из кризиса и перезапустить после отмены карантина.

Одним из таких законопроектов - о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (р.№2285-д), который может создать рабочие места и принести бюджету до 4 млрд.грн. которых сейчас так не хватает стране для финансирования государственных нужд. И здесь ответственность целиком и полностью лежит на главе Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниле Гетманцеве. Он может или ускорить работу подгруп, которые разбирают тысячи правок, поданных к законопроекту, или спустить все на тормозах и после отмены карантина рассматривать правки к закону в авральном порядке, и как всегда, в ущерб качеству и сбалансированности подготовки.

По плану Президента законопроект №2285-д должен был быть уже давным-давно готов ко второму чтению и просто ждать своей очереди для рассмотрения в зале. Но профильный Комитет в силу ряда причин не сумел обеспечить оперативности рассмотрения правок. Где-то сыграл роль объем работы, а где-то и кулуарные игры отдельных лоббистов. Но не это сейчас главное. Главное, к чему приложат свои силы депутаты. Готовы ли они работать на благо государства, или спрячутся по домам, перекладывая ответственность на Кабинет министров Украины.

Ведь Кабмин тоже должен дать четкий сигнал, согласен ли он с той моделью легализации, которая сейчас принимается за базовую? Министр финансов должен дать четкий сигнал, соответствует ли законопроект 2285-д видению исполнительной власти, или нас ждет очередная эпопея под названием "повторное второе чтение, и отсрочка той даты, когда игорный бизнес начнет наполнять бюджет, а не карманы чиновников".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен осознать, что хоть ему и приходится начинать свою деятельность на посту в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, но важнейшее влияние сейчас следует уделять экономике, которая вступает в системный кризис на глобальном уровне.

Ведь вирус – это лишь вершина айсберга проблем, с которыми мир де-факто уже столкнулся, но еще не осознал: мир разъединился не только запретами на въезд людей, которые ввели ряд стран – нарушены производственные и логистические цепочки международной торговли. Приближается сильнейший с 2008 года мировой финансовый кризис. И если в 2008 году у Украины все же была работающая экономика и не плохой банковский сектор, который тем не менее пришлось спасать, то сейчас дела обстоят намного хуже. Реальный сектор экономики начал стагнировать еще до новостей про эпидемию в Китае, а банковский сектор напоминает развалины после сильнейшего землетрясения.

После кризиса 2008 года ВВП Украины упал на уровень 2006 года, т.е. наша экономика была отброшена в развитии на пару лет. После начала войны на Донбассе в 2014 году экономика Украины была отброшена на десятилетие к показателям 2005 года. Мы до сих пор не пришли в себя после того падения. И если сейчас ничего не предпринимать, то экономика Украины будет отброшена в 90-е со всеми вытекающими последствиями.

Ведь без сильной экономики государство просто не в состоянии выполнять свои функции по охране общественного порядка, охраны здоровья, безопасности, и тем более выполнять свои обязательства перед социально не защищенными слоями населения.

Для того, чтобы это не произошло уже сейчас Кабинет министров Украины должен осознать ту величайшую угрозу, которая надвигается на наше государство и разработать действенный план по преодолении финансового кризиса и перезапуска экономики. Эти меры должны быть направлены на привлечение иностранных инвестиций, детенизации экономики и увеличения позитивного сальдо в международной торговле.

Иностранные инвестиции могут прийти в страну, когда сами украинские предприниматели захотят в Украине работать, а экономика начнет выходить из тени. Для этого необходимо создать правовые условия: так миллиарды гривен, которые ранее "крутились" в тени, в сфере земельных отношений и азартных игр - смогли элементарно из этой тени выйти. Без принятия законов о рынке земли и о легализации игорного бизнеса этого не получится.

Фактически весь вопрос привлечения иностранных инвестиций сейчас лежит не только в плоскости дерегуляции всей экономики, а в демонстрации того, что новое украинское Правительство готово к определенным репуиционным рискам, которые будут провоцировать "теневики", и несмотря на это, твердо намеренно раз и навсегда уничтожить теневые схемы.

После окончания карантина Правительство совместно с Верховной Радой Украины обязаны включать "турборежим", и в недельный срок закончить рассмотрение "рынка земли". После этого необходимо сразу же взяться за легализацию игорного бизнеса и к концу мая закрыть этот вопрос. Такими действиями государство даст сигнал внутренним и внешним инвесторам – приходите в Украину и инвестируйте, мы готовы работать по закону.

Если же этого не произойдет, Украина окажется под сокрушительным ударом волны финансового кризиса, который откинет нашу страну на пару десятилетий назад, и кризис финансовый очень быстро перерастет в кризис политический. В такой ситуации никто не поставит и ломаного гроша на успешность политической судьбы нынешнего Правительства и всех депутатов Парламента в независимости от идеологических предпочтений.

Власть имущие должны понять, что времени на раскачку ни то что нет, оно закончилось еще в сентябре прошлого года, и с тех пор мы все глубже и глубже вбиваем себя в болото экономической и политической нестабильности. И именно сейчас необходимо собирать всю волю в кулак и сделать все, чтоб в Украину захотели вкладывать деньги иностранцы, а украинские предприниматели вышли из тени. В противном случае последствия могут быть фатальны.