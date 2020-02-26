Лінії в законі

Прогалини в формулюваннях профільного законодавства стають причиною багатомільйонних збитків держави в сфері морських вантажоперевезень.

Міністерство інфраструктури ініціювало додаткову перевірку контролю і нагляду за роботою морської лінії Fayette Line Services, агентом якої є ТОВ "Портінвест Лоджистік". Причина перевірки - відсутність ознак лінійності.

Тему невідповідності "ліній" загальносвітовому розумінню цього терміну ще в минулому році підняв відомий адвокат Масі Найєм. Він наводив дані Морської адміністрації, згідно з якими дія лінії закордонного плавання Fayette Line Services подовжено до серпня нинішнього року. Однак є великі сумніви, що морські перевезення цієї компанії є лінійними, тобто, регулярними. Швидше за все, це трампові, тобто нерегулярні рейси, які маскуються під лінії і отримують величезні знижки.

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