Темні сили вбивають ініціативу Президента щодо грального бізнесу

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Депутати збирають круглий стіл, щоб змінити мовний закон, - Ткаченко 10:40

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Акції МХП почали падіння і за минулий тиждень впали на 2,4% 10:14

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