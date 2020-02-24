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24 лютого 2020, понеділок, 09:59 126
Публікації 2020-02-24T10:02:50+02:00
Українські Новини
Темні сили вбивають ініціативу Президента щодо грального бізнесу

Темні сили вбивають ініціативу Президента щодо грального бізнесу

Павло Твердохліб
Ігрові автомати. Фото: Inosmi.ru
Ігрові автомати. Фото: Inosmi.ru

Днями Національний банк України заявив про те, що 40% економіки країни перебуває в тіні, Держстат вказує на те, що за останній рік, кількість легальних робочих місць скоротилося на 300 000. Про що це говорить? Про те, що економіка знаходиться в кризі, а підприємці та пересічні громадяни бажають працювати в сіру і чорну, аби вижити. Чому так відбувається? З одного боку, ні бізнес, ні просто громадяни не відчувають саму систему справедливою. З іншого, за довгі роки незалежності України бізнес, правоохоронні та контролюючі органи звикли працювати "в темну" і перерозподіляти доходи від підприємницької діяльності між собою, не думаючи про інтереси держави.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

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