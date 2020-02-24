Темні сили вбивають ініціативу Президента щодо грального бізнесу

Днями Національний банк України заявив про те, що 40% економіки країни перебуває в тіні, Держстат вказує на те, що за останній рік, кількість легальних робочих місць скоротилося на 300 000. Про що це говорить? Про те, що економіка знаходиться в кризі, а підприємці та пересічні громадяни бажають працювати в сіру і чорну, аби вижити. Чому так відбувається? З одного боку, ні бізнес, ні просто громадяни не відчувають саму систему справедливою. З іншого, за довгі роки незалежності України бізнес, правоохоронні та контролюючі органи звикли працювати "в темну" і перерозподіляти доходи від підприємницької діяльності між собою, не думаючи про інтереси держави. Повний текст публікації читайте російською мовою.