Темные силы убивают инициативу Президента по игорному бизнесу

На днях Национальный банк Украины заявил о том, что 40% экономики страны находится в тени, Госстат указывает на то, что за последний год, количество легальных рабочих мест сократилось на 300 000. О чем это говорит? О том, что экономика находится в кризисе, а предприниматели и рядовые граждане желают работать в серую и черную, лишь бы выжить. Почему так происходит? С одной стороны, ни бизнес, ни просто граждане не чувствуют саму систему справедливой. С другой, за долгие годы независимости Украины бизнес, правоохранительные и контролирующие органы привыкли работать "в темную" и перераспределять доходы от предпринимательской деятельности между собой, не думая об интересах государства.

Как только власть начинает делать робкие попытки вывести такой бизнес из тени и заставить его платить налоги, тут же начинается всеобщий вой об ограничении прав и свобод, правда не уточняется каких: митинги, демонстрации, сотни экспертов, которые за одну ночь становятся знатоками налогового права и точно знают, как надо. И все это логично отвлекает общество от главного вопроса. Почему бизнес не должен платить налоги, если при этом пользуется всеми благами общества? Почему простой рабочий, который зарабатывает 7000 гривен, отдает государству до 40% своей зарплаты в виде налогов и сборов, а бизнес с оборотом в 7 млн.долл. оказывается либо в офшорах, либо оптимизируется через ФЛП.

В игорном бизнесе начиная с 2009 года, когда он был официально запрещен, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство декларирует всеобщий запрет игорного бизнеса, с другой стороны, игровые залы под вывеской лотерей есть уже в каждом селе.

При этом государство не знает где взять денег, а те, кто должны бороться с нелегальными игорными заведениями, богатеют быстрее чем народные депутаты Украины.

Каждый год мы слышим о том, что игорный бизнес пора выводить из тени и каждый год у Кабмина и депутатского корпуса не доходят до этого вопроса руки, а правительственный квартал наполняется "неравнодушными" бомжеватого вида, которые активно протестуют против сами не знают чего.

Казалось бы, ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда Владимир Зеленский заявил о том, что игорный бизнес должен быть легализован, а доходы от него должны пойти на социальные нужды – медицина, спорт, культура – а не в карман чиновников.

Определенный оптимизм продолжился, когда Кабмин пообещал в кратчайшие сроки разработать и внести в стены Верховной Рады Украины законопроект о легализации игорной отрасли.

Однако на этом оптимизм и закончился. Кабинет Министров Украины разработал законопроект в лучших совковых традициях, не проведя никаких общественных слушаний, не встретившись с участниками рынка, взял текст 2016 года, исправил три запятые - и подал в Парламент.

Как только законопроект был зарегистрирован, со всех сторон началась черная PR кампания против самой идеи легалицаци. Снова начали транслировать мифы о бабушках, которые проигрывают пенсии и потом лезут в петлю, нашлись защитники христианских ценностей, которых прекрасно устраивает, что возле каждой остановки в Киеве есть игорный зал "лотерейщиков", но при этом категорически не устраивает ситуация при которой эти самые "лотерейщики" наконец подвинутся и все игроки игорного рынка начнут работать и платить налоги.

Следует напомнить, что в Украине действует три компании лотерей, причем две имеют российские корни, и долгое время были под санкциями СНБО.

"Лотерейщиков" можно понять. Они боятся работать в белую. За десять лет они так привыкли к безнаказанности и возможности все порешать, что уже слабо представляют, что такое суд и правовые методы, а также что значит конкурировать.

Их все устраивало. Ведь если игорный зал не легальный, то человек, который проигрывает там деньги по сути преступает закон, а значит его можно обмануть, смошенничать, раздеть до нитки и выкинуть на улицу без копейки денег. И этим людям вот точно некуда идти за защитой. Законопроект про государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д), хоть и не идеальный, но прописывает четкую ответственность за обман игрока. Т.е. предлагает изменить концепцию игорных залов, от места где игрок не имеет никаких прав, кроме права проиграть свои деньги -- на место, где игрок может провести время как он хочет, и защищен от обмана.

Вполне прогнозируемо, что "лотерейщикам" такой подход не интересен. Как и не интересна позиция Президента Украины, которая заключается в простой формуле: "Не платите в карман чиновнику – платите в бюджет", ведь именно из бюджета начнется финансирование культуры, спорта, медицины. Именно эти налоги позволят украинским детям получить достойной культурный опыт, а старикам качественное медицинское обслуживание. Именно легализация позволит раз и навсегда защитить стариков и подростков от пагубного влияния азартных игр. Проще говоря: "Платите налоги, перестаньте обманывать государство и клиента, и дайте возможность государству перестать на вас охотится".

На самом деле, это первая не лицемерная позиция главы государства за последние 10 лет. Зеленский признает проблему, видит пути их решения, и эти пути, однозначно, пойдут на благо государству и обществу. Ведь по сути, люди, которые против легализации игорного бизнеса, они автоматически выступают за обман, лицемерие и беззаконие, на которых будут наживаться те, к кому с точки зрения больше всего вопросов.

Компании с российским капиталом, которые находились под санкциями продолжали работать. Каким образом? Непонятно. Но судя по всему прикрытие у них было на самом верху украинских властных кабинетов. Однако работа под санкциями позволила им не платить налоги, вернее платить ровно столько, сколько они хотели, ведь ответственности они не боялись: как можно наказать компанию за не уплату налогов, если ее деятельность не законна по своей сути?

Иногда складывается впечатление, что российский бизнес занимается в Украине не своими прямыми функциями заработка, а элементарным вредительством. Ведь как еще можно прокомментировать ситуацию, когда они являются главными оппонентами выхода отрасли из тени, при том что в России они давно работают по закону и боятся заикнуться о каком-либо давлении на бизнес.

Благодаря сотням тысяч долларов, которые они потратили на очернение самой идеи легализации и "работу" с депутатами, им удалось переписать законопроект №2285-д под себя.

Посудите сами, лицензия на открытие казино стоит 22,7 млн.долл., а на открытие сети игорных залов (суть те же "лотереи", только вывеску поменять) – 140 тыс. долл. Также "лотерейщики" позаботились о консервации рынка лотерей под себя в части количества лицензий. Так предполагается, что все лицензий на право заниматься лотереями будет…три. Ровно столько сколько сейчас их в Украине. Новые операторы зайти не смогут, так как в законопроекте указано, что лицензию могут получить компании, которые уже работали на украинском рынке.

Остаются вопросы к самой модели налогообложения, которая пока является основной. Организаторам азартных игр предлагают уплатить стоимость лицензии (от 140 000 долл. для игорных залов до 22,7 млн. долл. для казино), а также налог на прибыль – 18 %, и налог на валовой доход GGR (от 10% для игорных залов до 28% для лотерей). Хотелось бы отметить, что в соседней Польше лицензия на открытие казино стоит 250 000 евро, т.е. в 100 раз дешевле, чем в Украине. Эксперты отмечают, что решением может быть отмена налога на валовый доход при высокой стоимости лицензий, что позволит государству прогнозировать поступления в бюджет от рынка, который следующие несколько лет после легализации будет складываться и приходить к рациональному, имзмеряемому состоянию.

И сейчас складывается довольно странная ситуация. С одной стороны, Президент Украины четко указал, что игорному бизнесу быть, а с другой -- его же фракция его и подставляет, делая все, чтобы если закон и был принят, то не заработал и оставил ситуацию такой какой есть. Об этом свидетельствует и непомерная налоговая нагрузка, которая будет забирать львиную долю прибыли, и неравные условия для операторов разных видов азартных игр.

Даже если ставить целью легализации игорного бизнеса дать дополнительные деньги в бюджет, то мы должны понимать, что рынок развивается, только в условиях здоровой конкуренции. Но о какой здоровой конкуренции может идти речь, кода рынок лотерей монополизируется под трех операторов, когда рынок игорных залов, также открыт для тех, кто этими залами и так владел, т.е. "лотерейщики", которым после принятия закона надо будет лишь поменять неоновую вывеску, когда букмекерам предлагают открывать свои пункты только в отелях, чего нет ни в одной стране мира.

Какой инвестор согласится прийти в страну, где сам закон написан, только под одну группу компаний, судебная и правоохранительные органы находятся в состоянии перманентного окоченения, а налоговые ставки такие, что работать в тени намного выгодней, чем работать в белую?

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Громадскому четко дала понять, что иностранным инвесторам не нужны ни "инвестиционные няни" от Президента, ни "инвестиционные бодигарды" от мэра Киева Виталия Кличка. Иностранным инвесторам нужны справедливые суды и нормальные условия работы. Это является основным требованием ЕС к Украине. И в этой связи легализация азартных игр, которая фактически не допускает иностранных инвесторов, кроме де-факто российских, в Украину, довольно негативно скажется, как на репутации Украины, так и самого Владимира Зеленского, которому как никогда нужна поддержка западных партнеров.

В этой связи нашему Президенту надо задать себе простой вопрос: "Готов ли он ставить на кон свою карьеру и судьбу страны, ради интересов отдельных ангажированных членов Парламента". Ведь второго шанса у него может не быть. Именно сейчас решается вопрос состоится ли проект Украины Зеленского как второй европейской меккой для капиталов -- Швейцарии, или не состоится. В этой ситуации он должен четко понимать, какие силы вредят его делу -- и их нейтрализовать. В конце концов, часть этих сил уже привыкла быть под санкциями.