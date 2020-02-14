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  • Як запустити ринок азартних ігор: досвід країн-сусідок для України
14 лютого 2020, пʼятниця, 10:59 129
Публікації 2020-02-14T13:00:16+02:00
Українські Новини
Як запустити ринок азартних ігор: досвід країн-сусідок для України

Як запустити ринок азартних ігор: досвід країн-сусідок для України

Петро Стуженко
Гральний бізнес. Фото: bg.wikipedia.org
Гральний бізнес. Фото: bg.wikipedia.org

В умовах досить не простої економічної ситуації в країні Уряд і Парламент мають почати скоординовану роботу по покращенню бізнес-клімату в країні і пошуках нових джерел наповнення державного бюджету.

І якщо ідеї в стилі продажу держпідприємств або землі викликають в суспільстві бурхливі обговорення і почасти опір, то в питаннях легалізації азартних ігор суспільство хоч і не цілком підтримує, але розуміє, що це необхідність, яка неминуча.

Але мало заявити про бажання легалізувати гральний бізнес і нарешті вивести цілу галузь із тіні. Необхідно створити умови, при яких організатори азартних ігор захочуть працювати "по білому", тобто платити податки, дотримуватися правил і бути впевненим, що закон їх захистить від недобросовісної конкуренції або зловживань з боку правоохоронних і контролюючих органів.

У частині оподаткування майбутньої галузі зараз склалася досить цікава ситуація, коли галузь обкладається фактично трьома видами податків-платежів - плата за ліцензію, податок на прибуток і податок на валовий прибуток GGR - що суперечить не тільки світовій практиці, а й здоровому глузду.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

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