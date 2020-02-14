Як запустити ринок азартних ігор: досвід країн-сусідок для України

В умовах досить не простої економічної ситуації в країні Уряд і Парламент мають почати скоординовану роботу по покращенню бізнес-клімату в країні і пошуках нових джерел наповнення державного бюджету.

І якщо ідеї в стилі продажу держпідприємств або землі викликають в суспільстві бурхливі обговорення і почасти опір, то в питаннях легалізації азартних ігор суспільство хоч і не цілком підтримує, але розуміє, що це необхідність, яка неминуча.

Але мало заявити про бажання легалізувати гральний бізнес і нарешті вивести цілу галузь із тіні. Необхідно створити умови, при яких організатори азартних ігор захочуть працювати "по білому", тобто платити податки, дотримуватися правил і бути впевненим, що закон їх захистить від недобросовісної конкуренції або зловживань з боку правоохоронних і контролюючих органів.

У частині оподаткування майбутньої галузі зараз склалася досить цікава ситуація, коли галузь обкладається фактично трьома видами податків-платежів - плата за ліцензію, податок на прибуток і податок на валовий прибуток GGR - що суперечить не тільки світовій практиці, а й здоровому глузду.

Повний текст публікації читайте російською мовою.