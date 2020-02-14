Как запустить рынок азартных игр: опыт стран-соседок для Украины

В условиях довольно не простой экономической ситуации в стране Правительство и Парламент должны начать скоординированную работу по улучшению бизнес-климата в стране и поисках новых источников наполнения государственного бюджета.

И если идеи в стиле продажи госпредприятий или земли вызывают в обществе бурные обсуждения и отчасти сопротивление, то в вопросах легализации азартных игр общество хоть и не всецело поддерживает, но понимает, что эта необходимость, которая неизбежна.

Но мало заявить о желании легализовать игорный бизнес и наконец-то вывести целую отрасль из тени. Необходимо создать условия, при которых организаторы азартных игр захотят работать "по белому", т.е. платить налоги, соблюдать правила и быть уверенным, что закон их защитит от недобросовестной конкуренции или злоупотреблений со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

В части налогообложения будущей отрасли сейчас сложилась довольно интересная ситуация, когда отрасль облагается фактически тремя видами налогов-платежей – плата за лицензию, налог на прибыль и налог на валовую прибыль GGR – что противоречит не только мировой практике, но и здравому смыслу.

ПЛАТА ЗА ЛИЦЕНЗИЮ

В законопроекте про государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д) лицензии, в зависимости от вида азартной игры, будут стоить по-разному. Для букмекеров и казино - 22,7 млн.долл., для лотерей - от 14.4 млн.долл., для игровых залов, то есть бывших "лотерейных залов" - 140 тыс. долл.

Следует отметить, что это несравненно выше чем в странах-соседях, таких как Польша, Румыния, или Беларусь. Для сравнения лицензия на открытие казино в Польше – стоит около 250 тыс.евро, в Беларуси – около 2 млн. долл., в Румынии – ежегодные отчисления в размере 20 тыс. евро.

В результате долгих дискуссий народные избранники пришли к выводу, что не следует ограничивать количество выдаваемых лицензий организаторам азартных игр. Это поможет и создать конкуренцию на рынке и увеличить поступления в бюджет.

Однако и из этого правила есть исключение и оно касается организаторов лотерей: как это ни странно, но законодатели предлагают выдать все лишь три лицензии лотерейным компаниям, и лицензионные условия прописаны таким образом, что в самом аукционе на право получение лицензии по состоянию на сегодня смогут принять участие лишь три компании "УНЛ", "М.С.Л." и "Патриот". Будем надеяться, что это недоразумение будет исправлено при подготовке законопроекта ко второму чтению.

НАЛОГ GGR

Согласно нормам действующего Налогового кодекса Украины, необходимо будет уплатить специальный налог на валовой доход (Gross Gaming Revenue -- GGR):

для игровых залов - 10%;

для букмекерских пунктов и казино - 18%;

для лотерей - 28%;

Однако уже зарегистрировано четыре законопроекта, которые предлагают внести изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения валовой прибыли

Виды азартных игр З\п №2713 (н.д. Марусяк О.) З\п №2713-1 (н.д. Наталуха Д.) З\п №2713-2 (Дубінський О.) З\п №2713-3 (Дубнов А.) Игровые залы 10% 12,50% 25% упростить Букмекерская деятельность 10% 7,50% 25% упростить казино 10% 12,50% 25% упростить лотереи 10% 22% 25% упростить

Уплата налога с валовой прибыли является наиболее распространённой системой налогообложения игорного бизнеса в мире. Но зачастую используется или общая система налогообложения, или GGR. Использование двух налогов одновременно – это украинское ноу-хау.

Отдельное внимание следует уделить ставке GGR. В среднем в Европе она составляет – 15%. Однако надо понимать, что эта та ставка, которая была установлена уже тогда, когда рынок встал на ноги. До этого использовалась стимулирующая ставка 5-7%. Например в Болгарии ставка налога GGR до 2013 года была 7% и только после того, как отрасль встала на ноги была увеличена до 15%. В Эстонии, Латвии и Словении налог на валовую прибыль до сих пор составляет 5%.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Тут довольно просто. Общая система налогообложения в Украине предполагает ставку 18%. Как уже было указано, законопроект №2713-3 предлагает оставить только общую систему налогообложения, а налог GGR упростить.

В странах ЕС используется довольно простой подход. "Дорогие" лицензии – низкие налоги, или "дешевые" лицензии и высокие налоги, но так чтоб и "дорогие" лицензии и высокие налоги – это досадная находка украинских законодателей, которая уничтожит еще не родившуюся отрасль. “Дорогая” лицензия и высокая ставка GGR - это просто бред, который может существовать лишь в чьем-то больном воображении, но не в реальности.

Для примера:

Бельгия, ставка GGR - 11%, стоимость лицензии казино - 15 000 EUR, игорных залов - 7500 EUR.

Венгрия, ставка GGR - 15%, для открытия казино необходимо лишь сформировать капитал в размере 180 000 EUR и получить разрешение (стоимость 16 EUR). Фактически плата за лицензию отсутствует

Польша - налог с оборота 12%, лицензия на открытие казино - около 290 000 EUR, на право занятия букмекерской деятельностью - 18 000 EUR.

Но ни в одной стране мира нет миллионных лицензий и ставки GGR.

Поэтому, если мы, как государство, предлагаем инвестору отдать де факто от 40% до 60% прибыли и при этом заплатить за лицензию больше в 100 раз чем в Польше, где условия ведения бизнеса ни в пример лучше, чем в Украине, то мы сознательно или неосознанно убиваем отрасль. Ведь любой инвестор будет считать такое положение вещей несправедливым по отношению к себе, и, соответственно, или не придёт на рынок, или начнет умышленно выводить прибыль в оффшоры.

Даже если ставить целью легализации игорного бизнеса дать дополнительные деньги в бюджет, то мы должны понимать, что рынок развивается только в условиях здоровой конкуренции. Но какую мы хотим конкуренцию при таких высоких налоговых ставках? Зачем платить в Украине сумасшедшие налоги, если можно их не платить и спокойно работать в Польше, Румынии или странах Прибалтики. А если мы говорим о тех организаторах азартных игр, которые сейчас работают в предложенной законом системе, то вряд ли их может заинтересовать перспектива отдать половину прибыли в обмен на довольно слабые гарантии защиты от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто из тени не выйдет.

Чтобы максимально избежать страха инвесторов конкурировать с такими несистемными игроками, налоговую систему в части налогообложения игорного бизнеса необходимо однозначно реформировать в сторону снижения налоговой нагрузки и упрощения администрирования налогов.

Посмотрим правде в глаза. Контролирующие органы, однозначно, не смогут эффективно администрировать налог GGR без онлайн системы мониторинга игорных заведений. В законопроекте № 2285-д предусмотрено, что онлайн система мониторинга вступает в действие через два с половиной года после принятия закона. А без этой системы высчитать разницу ставок и выигрышей в каждом игорном заведении без погрешности в 100% невозможно. Проще говоря ничто не помешает оператору игорного зала ежедневно указывать GGR в пределах 0 гривен, 00 копеек.

Поэтому на стадии запуска игорного рынка от GGR в условиях Украины лучше отказаться.

Налог на прибыль на уровне 18% в совокупности с высокой стоимость лицензии смогут и наполнить бюджет и упростить для фискалов процесс администрирования и контроля.

Также не следует забывать, что вопросы налогообложения игорной отрасли касаются не только организаторов азартных игр, но и простых граждан, которые могут быть клиентами игорных заведений. Ведь согласно украинскому законодательству выигрыш/приз входит в налогооблагаемый месячный доход граждан (подпункт 164.2.8 пункта 164.2 статьи 164 НКУ).

Согласно подпункту 170.6.1 налог на выигрыш уплачивает игорное заведение перед тем как выплатить его игроку. Т.е. Игрок должен получить не всю сумму выигрыша, а только то что осталось после уплаты налога.

Однако, как показывает практика, никто не заинтересован в таком положении дел. Организаторы азартных игр зачастую выплачивают 100% выигрыша без каких-либо удержаний. Фискалы не могут это никоим образом проверить, даже если в дело вступает НАЗК и НАБУ (О.Ляшко в 2017 году зарегистрировал доход от выигрыша, но установить был ли реальный выигрыш, и уплатил ли организатор игры с него налог). Соответственно, если нельзя проконтролировать каждый выигрыш, то не стоит тратить деньги на администрирование этого налога.

Поэтому необходимо отменить налог на выигрыш, и тем самым улучшив положение клиента игорного заведения.

Пока Верховная Рада Украины ушла на длительное голосование нового Земельного кодекса Украины, у депутатов есть время еще раз изучить европейскую и мировую практику налогообложения гемблинга, встретится с представителями рынка и прийти к консенсусу. А прийти к нему просто необходимо, ведь если повторить ошибки, которые были допущены с "землёй", а именно отсутствие диалога бизнес-власть, то в результате мы получим разборки уже внутри сессионного зала.

И эти "разборки" вряд ли помогут Кабинету Министров получить четыре миллиарда гривен, которые уже запланированы в доходной части государственного бюджета Украины на 2020 год, из которого часть средств должна пойти на финансирование спорта, медицины и культуры. В условии острого дефицита средств и негативного торгового баланса О.Гончарук как Премьер-министр просто таки обязан приложить максимум усилий, чтоб игорный рынок заработал и как можно быстрее.

А чтобы это произошло, повторюсь, необходим диалог с инвесторами и разумная фискальная нагрузка, которая будет выгодней чем в странах нашего региона (Польша, Беларусь, Румыния). Если мы не можем привлечь инвестора за счет инфраструктуры или сильной судебной системы, надо завлекать низкими налоговыми ставками, иначе "инвестиционная няня" так и не появится на украинских просторах.

И Кабинету министров Украины совместно с Государственной фискальной службой надо думать не над тем, как обобрать до нитки тех кто хочет работать в Украине, а создать режим наибольшего благоприятствования и защиты интереса инвестора и игрока. Инвестору - справедливая налоговая нагрузка на уровне не выше чем в среднем в странах Европы (Хорватия - 5% от оборота, Венгрия - 15% от валовой прибыли, Бельгия - 11% от валовой прибыли ). Игроку - защита от обмана со стороны организатора азартной игры и защита групп риска от участия в азартной игре.

В результате такого подхода в выигрыше останется не бюрократы, и коррупционеры, а украинское общество, которое через налоги получит необходимые средства на медицину, образование и спорт, а благодаря действенным механизмам защиты групп риска от азартной игры сможет оставить в прошлом те времена, когда недобросовестные организаторы азартных игр на них наживались.