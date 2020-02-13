У Бородянського "сховали" соцопитування жителів Донецька і Луганська під виглядом "захисту нацбезпеки". Органи нацбезпеки повідомити забули

Наприкінці минулого року влите в Мінкульт Міністерство інформаційної політики через одне зі своїх держпідприємств замовило опитування громадської думки в Донецькій і Луганській областях. Витратили 1,5 млн грн платників податків з бюджету. І питання, і результати соцопитування були засекречені - мовляв, їх розголошення може загрожувати інтересам національної безпеки, територіальної цілісності, репутації, або прав окремих громадян. При цьому, як виявилося, уповноважені займатися національною безпекою органи ці дані не отримували. У тому, що і навіщо приховують у відомстві Бородянського, намагалися розібратися журналісти Українських Новин.

На початку серпня минулого року тоді ще Міністерство інформаційної політики (в народі - МінСтець) зацікавилося ступенем інформованості, настроями і поглядами на те, що відбувається в Україні жителів прифронтових територій і не контрольованих України населених пунктів Донецької і Луганської областей. Що логічно, як для відомства, що займається пропагандою. Новий президент Зеленський активно говорив про мир, повернення Донецька і Луганська в Україні, телевізійне мовлення на тимчасово непідконтрольні території. Інформація про те, що реально думають і як сприймають дійсність живуть "там" наші співгромадяни, на решті території України або повністю відсутня, або поширюється в переказі пропагандистів. Важко планувати спільне майбутнє і будувати єдину країну, не маючи науково підтверджених даних про настрої і наміри частини населення.

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