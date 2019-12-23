Перед підписанням в Мінську газовий протокол був змінений

Протокол із вирішення питання про транзит газу з 2020 року перед підписанням в Мінську порівняно з версією, яка розглядалася напередодні в Берліні, змінили. За інформацією агентства, посередником під час транзиту між Газпромом і Оператором ГТС України спочатку повинна була бути австрійська компанія OMV AG. Передбачалося, що вона буде брати участь в процесі в якості агента тимчасово. З цим, за однією з версій, була не згодна російська сторона. Внаслідок чого посередником став Нафтогаз. Планується, що з часом в транзитному контракті НАК замінить Газпром, але це в протоколі не зафіксовано - такої домовленості досягнуто в усній формі. Фактично Україна з Росією щодо транзиту буде працювати як і раніше, а за європейськими правилами працюватимуть лише Нафтогаз з Оператором ГТС України. Повну версію публікації читайте російською мовою.