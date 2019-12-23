Перед підписанням в Мінську газовий протокол був змінений

Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48

"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39

На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48

Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви 13:00

"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15

Більше 5 років "Укрзалізниця" не платить мільярди боргів своїм кредиторам з дозволу уряду, - ЗМІ 21:11

Запрацювавший Е-кабінет унеможливлює хабарі при малому будівництві, – Гончарук 17:31

Зростання виробництва "зеленої" електроенергії може сприяти модернізації електромереж, – ЗМІ 15:21

Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14