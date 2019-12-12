Оржель запідозрив "Нафтогаз" у штучному завищенні ціни газу для населення

Українські Новини

Міністр енергетики Олексій Оржель підозрює, що низка компаній увійшли в змову з "Нафтогазом" і шляхом угод на Українській енергетичній біржі створили умови для штучного підвищення ціни газу для населення в кінці 2019 року. В результаті ціна газу піднялася на 394 грн і 463 грн за тисячу кубометрів в листопаді і грудні відповідно, а для Нафтогазу були створені умови для отримання надприбутку. Оржель просить розібратися в ситуації Антимонопольний комітет - копія відповідного листа міністра є в розпорядженні Українських новин.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель підозрює, що низка компаній на газовому ринку, в тому числі і НАК "Нафтогаз України", увійшли в змову для отримання сверхприбутку. Про це йдеться в листі міністра на адресу Антимонопольного комітету, копія якого є в розпорядженні Українських Новин. За інформацією Оржеля, ознаки змови мали місце в жовтні і листопаді і привели до штучного збільшення цін газу для населення відповідно в листопаді і грудні 2019 року.

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