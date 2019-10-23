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  • Президент vs адвокати: яку позицію займе Конституційний суд при розгляді законопроекту про скасування адвокатської монополії
23 жовтня 2019, середа, 18:20 2
Публікації 2019-10-23T18:45:14+03:00
Українські Новини
Президент vs адвокати: яку позицію займе Конституційний суд при розгляді законопроекту про скасування адвокатс

Президент vs адвокати: яку позицію займе Конституційний суд при розгляді законопроекту про скасування адвокатської монополії

Сергій Босак
Конституційний суд. Фото: ccu.gov.иато:
Конституційний суд. Фото: ccu.gov.иато:

На першому ж засіданні Верховної Ради IX скликання президент Зеленський вніс на розгляд законопроект №1013 про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії. Ініціатива передбачає скасувати положення ч. 4 ст. 131-2 чинної Конституції, що визначає виключне право адвоката здійснювати представництво іншої особи в суді.

Таким чином, "ексклюзив" адвокатів на представництво інтересів в суді юридичних та фізичних осіб пропонується скасувати, давши громадянам право самостійно вибирати собі представника.

Тим часом, законопроект пропонує залишити норму про виключне право адвоката здійснювати захист особи від кримінального обвинувачення. Так було, до речі, до внесення поправки ч. 4 ст. 131-2 до Конституції.

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