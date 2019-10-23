Президент vs адвокаты: какую позицию займет Конституционный суд при рассмотрении законопроекта об отмене адвокатской монополии

На первом же заседании Верховной Рады IX созыва президент Зеленский внес на рассмотрение законопроект №1013 о внесении изменений в Конституцию Украины касательно отмены адвокатской монополии. Инициатива предполагает отменить положение ч. 4 ст. 131-2 действующей Конституции, определяющее исключительное право адвоката осуществлять представительство другого лица в суде.

Таким образом, "эксклюзив" адвокатов на представительство интересов в суде юридических и физических лиц предлагается отменить, дав гражданам право самостоятельно выбирать себе представителя.

Между тем, законопроект предлагает оставить норму об исключительном праве адвоката осуществлять защиту лица от уголовного обвинения. Так было, к слову, до внесения поправки ч. 4 ст. 131-2 в Конституцию.

Предложенный президентом законопроект вызвал волну дискуссий в адвокатской и экспертной среде, и в итоге 2 сентября парламентский комитет по правовой политике порекомендовал Раде направить президентский законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы статьям 157 и 158 Конституции.

17 октября Большая палата Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме устного производства начала рассматривать эту законодательную инициативу.

Отметим, что задача у судей КС – непростая. Ведь сейчас, чтобы принять решение, им необходимо одновременно следовать букве закона, рекомендациям "Венецианской комиссии", экспертному мнению правового сообщества и в то же время учесть позицию новой власти, политическую и экономическую целесообразность.

Отмена адвокатской монополии: позиция власти

Необходимость внести изменения в Конституцию в части отмены адвокатской монополии представители Президента в Конституционном суде пояснили по сути тремя основными причинами.

Предвыборные обещания Президента

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский пообещал своим избирателям внести ряд правок в Конституцию. И во исполнение этих обещаний, в первые два дня работы Верховной Рады Президент внес на рассмотрение 21 законопроект, 7 из которых касаются изменений в Основной Закон. Большинство из них чисто технические, но есть и принципиальные. Один из таких – законопроект №1013 об отмене адвокатской монополии. Во время заседания Большой палаты КС представитель Президента в суде Федор Вениславский в своем выступлении напомнил судьям об этом, аргументируя необходимость принять предлагаемую поправку в Конституцию.

Деньги

Кроме политических мотивов, во время заседания представители власти озвучили и более прагматичные причины. Все дело – в деньгах. Так, во время заседания КС министр юстиции Денис Малюська отметил, что в целом он не против существования адвокатской монополии, и когда ее внедряли – это имело смысл. Но, сейчас оплата услуг профессиональных адвокатов, например, в хозяйственных делах или при защите интересов государства в судах – это дополнительные расходы из бюджета. По его мнению, "функции адвоката в этом случае могут взять на себя штатные юристы учреждений".

Доступ граждан к правовой помощи

Третья причина, прозвучавшая в пользу отмены адвокатской монополии – намерение власти обеспечить постоянный доступ граждан к правовой помощи. Сейчас, по мнению представителей Президента, граждане не могут оплатить тот уровень адвокатских услуг, который существует. В защиту этой позиции Ольга Совгиря, постоянный представитель ВРУ в Конституционном суде, озвучила статистику обращений украинцев за бесплатной правовой помощью. По ее данным, после принятия закона об адвокатской монополии в 2016 году, количество граждан, обратившихся к бесплатным адвокатам – возросло.

Стоит отметить, что риторика представителей власти в этом контексте не совсем корректна, ведь взаимосвязь между ростом количества граждан, обратившихся за бесплатной правовой помощью, и существующей адвокатской монополией, кажется преувеличенной – ведь закон о бесплатной правовой помощи был принят за несколько лет до того, как в Конституции закрепили исключительное право адвокатов на представительство граждан в судах. Кроме того, адвокатское сообщество никогда не отказывалось осуществлять защиту граждан на общественных началах (реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную помощь, включает около 6 тысяч адвокатов).

По данным Совгири, озвученным в ходе слушаний КС, в 2018 году за правовой помощью обратилось 47 тысяч украинцев. И это уже диссонирует с тезисом о недоступности правовой помощи. Есть и другие цифры: только в Киеве сейчас работает 4 центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. По состоянию на июль 2018 года, то есть, за 3 года существования центров, помощь в них получили 33 тысячи граждан. Адвокаты и штатные юристы центров помогли еще 5200 украинцам.

Судьи, адвокаты, экспертное сообщество: аргументы "против" отмены монополии

В основе позиции экспертного правового сообщества касательно намерений Президента отменить адвокатскую монополию – конституционное право человека на профессиональную защиту в суде, рекомендации и заключение Венецианской комиссии, а также заключения профильных ученых.

Конституционный суд подошел к рассмотрению дела основательно, и заручился рядом заключений экспертов права из научной среды. Судья-докладчик по делу Виктор Городовенко отметил, что при подготовке материалов к рассмотрению на заседании, КС направил письма-запросы в разные правовые институты и подготовил общее заключение касательно соответствия предлагаемых законопроектом №1013 изменений.

Ряд экспертов сочли законопроект таким, который не соответствует части 1 статьи 157 Конституции Украины, поскольку предполагает отмену и ограничение прав и свобод человека и гражданина. "Например, ученые Национального Университета "Одесская юридическая академия" указали на несоответствие этого законопроекта в целом требованиям ст. 157 и 158 Конституции. Авторы экспертных заключений сошлись на том, что ст. 59 Конституции провозглашает право на профессиональную правовую помощь, которое стоит рассматривать как право на предоставление профессиональной правовой помощи адвокатом, наделенным государством особым статусом для представительства интересов лица в суде", - прокомментировал судья ответы научных учреждений в ходе заседания КС.

Судья также подчеркнул, что в отличие от других юристов, адвокат может эффективно защищать права и свободы человека и гражданина, поскольку именно на адвокатов распространяется особый допуск к профессии, предписания этического поведения, дисциплинарная ответственность, адвокатская тайна и адвокатский запрос.

Заключение "Венецианской комиссии"

Внедрение адвокатской монополии на представительство в судах в 2016 году было направлено на повышение качества профессиональной правовой помощи. Свою поддержку этим изменениям тогда высказывали эксперты Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианской комиссии"). Во время недавнего заседания КС представители правового сообщества, а именно - НААУ напомнили об этом и участникам, и судьям. В частности, представители от адвокатов подчеркнули, что исключительное право на представительство в судах соответствует международной практике ведущих государств мира и способствует формированию юридической профессии с едиными стандартами и этическими правилами. Кроме того, исключительные полномочия адвоката на представительство - это гарантия реальной профессиональной правовой защиты.

Сужение права украинцев на профессиональную правовую защиту

Представители НААУ придерживаются мнения, что попытка остановить внедрение адвокатской монополии может быть расценена как отступление от демократических ценностей, рекомендаций "Венецианской комиссии" и приведет к ухудшению эффективности судебной защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц.

"Судебная защита считается наиболее действенной гарантией нарушенных прав и свобод человека", - сообщила представитель НААУ Марина Ставнийчук во время выступления в КС. - "Фактически, парламент предложил изъять те положения Конституции, которые являются сущностными понятиями содержания прав человека. Адвокатура - признанная, организованная, независимая профессия, которая готова и может оказывать юридические услуги. А защита должна осуществляться исключительно профессиональными адвокатами", - заключила юрист.

По мнению еще одного представителя адвокатуры в КС, адвоката Оксаны Каденко, законопроект №1013 сузит право лица на предоставление юридических услуг. В ходе открытых слушаний в Конституционном суде она пояснила, что адвокатура и государство вместе определяют приемлемую стоимость юридических услуг.

Мнение ученых-экспертов права

Исходя из выводов экспертов некоторых профильных научных учреждений, которые были зачитаны в ходе заседания КС, они поддерживают позицию адвокатского сообщества о целесообразности монополии.

Как сообщил судья-докладчик по делу Виктор Городовенко, ученые Луганского государственного университета внутренних дел им Дидоренко считают, что отмена адвокатской монополии может создать предпосылки для снижения качества предоставляемой правовой помощи и уровня защиты прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, считают ученые, это сузит содержание конституционного права на юрпомощь, что противоречит части 1 статьи 157 Конституции.

Международная практика монополии адвокатов в ведущих государствах мира

Ученые Национального юридического университета им Ярослава Мудрого в своих выводах, переданных КС, отмечают, что эффективность конституционного права на судебную защиту обусловлена уровнем правовой помощи, оказываемой адвокатом, а закрепление исключительного представительства другого лица адвокатом в суде является одной из гарантий права на справедливый суд, предусмотренного статьей 6 Конвенции о защите прав и основных свобод.

По их убеждению, устанавливая исключительное право адвокатуры на осуществление своих полномочий в суде, государство таким образом берет на себя обязанность обеспечить возможность эффективной реализации конституционного права каждого лица на профессиональную юридическую помощь, предусмотренного ст. 59, 131 с пометкой 2 КУ. А, собственно, такое исключительное право адвоката соответствует международной практике ведущих государств мира и способствует формированию юридической профессии с едиными стандартами и этическими правилами.

В своем научном заключении член научно-консультативного совета КС и представитель от адвокатуры Александр Дроздов акцентирует внимание на том, что право на профессионально-юридическую помощь стоит рассматривать как имманентную (внутреннюю) составляющую права на справедливый суд. Также эксперт отмечает, что эффективность права на судебную защиту зависит от уровня правовой помощи, оказываемой адвокатом. По его мнению, в случае принятия законопроекта 1013 государство обязано обеспечить возможность эффективной реализации конституционного права каждого на профессиональную юридическую помощь. А поэтому отмена законопроектом исключительного права адвокатов на осуществление представительства в судах приведет к существенному сужению содержания права человека на судебную защиту и справедливый суд.

В этой ситуации судьям Конституционного суда не позавидуешь. Перед ними стоит сложная дилемма: желания власти и давление или аргументы профессиональной юридической среды.