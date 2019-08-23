В Європі попереджають про загрозу енергетичної безпеки України та ЄС через проблеми з анбандлингом

Ситуація з анбандлінгом НАК "Нафтогаз України" зайшла в глухий кут через різне бачення цього процесу в уряді України і в самій компанії і несе загрозу енергобезпеці як України, так і Європейського Союзу, оскільки може приз вести до зупинки транзиту газу.

Про це йдеться в листі Європейського енергетичного співтовариства на адресу секретаря РНБО України Олександра Данилюка, текст якого узгоджений з Європейською комісією і Світовим банком.

У документі, копія якого є в розпорядженні Українських Новин, пропонується для вирішення проблеми припинити суперечки всередині України і проводити анбандлінг за моделлю, яку визначив уряд ще в 2016 року. В якості допомоги, зі свого боку ЄЕС, ЄК і СБ запропонували три кроки, які необхідно зробити вже до 1 вересня, щоб "нарешті, вивести ситуацію з глухого кута з потенційно серйозними міжнародними наслідками". НАК офіційно не коментує ситуацію, але джерело, близьке до переговорів про транзит, побоюється за юридичні перспективи тяжби з "Газпромом" в разі відмови від пропозицій "Нафтогазу".

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