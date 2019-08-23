В Европе предупреждают об угрозе энергетической безопасности Украины и ЕС из-за проблем с анбандлингом

Ситуация с анбандлингом НАК "Нефтегаз Украины" зашла в тупик из-за разного видения этого процесса в правительстве Украины и в самой компании и несет угрозу энергобезопасности как Украины, так и Европейского Союза, поскольку может привести к остановке транзита газа. Об этом говорится в письме Европейского энергетического сообщества в адрес секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, текст которого согласован с Европейской комиссией и Всемирным банком. В документе, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин, предлагается для решения проблемы прекратить споры внутри Украины и проводить анбандлинг по модели, которую определило правительство еще в 2016 года. В качестве помощи, со своей стороны ЕЭС, ЕК и ВБ предложили три шага, которые необходимо сделать уже до 1 сентября, чтобы "наконец, вывести ситуацию из тупика с потенциально серьезными международными последствиями". НАК официально не комментирует ситуацию, но источник, близкий к переговорам о транзите, опасается за юридические перспективы тяжбы с "Газпромом" в случае отказа от предложений "Нефтегаза".

Анбандлинг НАК "Нефтегаз Украины", порядок которого правительство утвердило еще в 2016 году постановлением N496, до сих пор тормозится из-за разного видения этого процесса в Кабинете Министров и в самой компании. Правительство настаивает проводить анбандлинг по модели OU (ownership unbundling) - выделение оператора из НАК и вывод его из-под управления компании, НАК хочет оставить активы нового оператора у себя - использовать модель ISO (Independent System Operator).

Граничный срок отделения от НАК компании - оператора газотранспортной системы - 1 января 2020 года. Именно тогда заканчивается транзитный контракт между "Нефтегазом" и Газпромом от 2009 года. С 2020 года при сохранении транзита, а он сохранится, правда не ясно в каких объемах, будет необходим новый контракт. Но подписывать его от Украины должна уже не НАК, а новая компания-прератор ГТС, работающая отдельно от поставщика газа, которым является "Нефтегаз". Именно так определено третьим энергетическим пакетом, нормы которого Украина должна выполнять как член Энергетическогог содружества с 2012 года.

Россия, мотивируя свой отказ вести трехсторонние переговры с Украиной и ЕС по транзиту газа, заявляет, что в Киеве до сих пор не решили, кто будет оператором ГТС, так что, не ясно с кем вести переговоры.

В середине июня вопросом анбандлинга НАК занялись в обновленном после смены власти Совете национальной безопасности и обороны. На экспертном заседании 19 июля было решено, что стоит все-таки остановиться на правительственном варианте анбандлинга. Даже было рекомендовано правительству включить ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое Кабмин создал как нового оператора ГТС еще в 2016 году, в трехстороннюю группу (Украина-ЕС-Россия) по проведению переговоров о транзите газа с 2020 года.

В августе с СНБО было проведено еще одно совещание, по итогу которого, как сообщил агентству один из участников встречи, позиция по анбандлингу не поменялась.

И вот, буквально на днях свою позицию по ситуации сформулировало Европейское энергетическое сообщество. В письме ЕЭС, копия которого имеется в распоряжении агентства, говорится, что отсутствие прогресса по анбандлингу несет большой риск, как для поставок газа в Украину, так и для транзита в страны Европейского Союза. Как следствие, это может серьезно отразится на энергобезопасности и Украины, и ЕС.

"Этот риск усугубляется тупиковой ситуацией между правительством и руководством "Нефтегаза" в отношении модели анбандлинга", - отмечается в документе. Причем, в письме отмечено, что его содержание согласовано с Европейской комиссией и Всемирным банком.

Кроме того, в письме отмечается, что вариант анбандлинга, на котором настаивает НАК, не соответствует законодательной базе, в частности закону о концессии и не обеспечивает независимость оператора.

ЕЭС настоятельно рекомендует проводить анбандлинг именно по модели, предложенной правительством. При этом, уже до 1 сентября крайне важно предпринять следующие действия:

1) Передать МГУ в управление Министерства финансов;

2) Передать права управления ГТС от "Нефтегаза" МГУ (решение принято, но вступает в силу 1 января 2020 года);

3) Поручить "Нефтегазу" продать акции созданной ими ООО "Оператор ГТС Украины" МГУ по символической цене.

В письме отмечается, что ЕЭС, Еврокомиссия и Всемирный банк готовы продолжить оказывать помощь, для того, чтобы, наконец-то, вывести ситуацию из тупика с потенциально серьезными международными последствиями.

Официально НАК не стал комментировать данную позицию европейских партнеров и Всемирного банка. Однако, по мнению источника, близкого к переговорам по транзиту, разработанная "Нефтегазом" модель позволяет Украине в переговорах о продолжении транзита иметь сильные аргументы.

Во-первых, она дает возможность требовать компенсацию за потерю транзита. Ведь "Газпром" как оператор российской ГТС фактически уничтожает стоимость украинской ГТС, так как не позволяет другим участникам рынка, например, поставщикам из Средней Азии или другим российским производителям, транзитировать газ через Украину.

"Текущий контракт и законодательство позволяют Нефтегазу в данной ситуации требовать у Газпрома компенсацию на $11-14 млрд в текущем арбитраже. Передать эту возможность никакому другому лицу нельзя", - отметил источник.

Кроме того, если позиция "Нефтегаза" в текущем арбитраже с "Газпромом" будет разрушена, то российский монополист потенциально сможет отсудить там около 3 млрд долларов. И проблема долга "Газпрома" перед "Нефтегазом" в 2,8 млрд. просто "исчезнет" со стола переговоров сама собой. Что очень удобно для российской стороны.

Еще один тревожный сигнал - слухи о давлении на украинский регулятор. По информации от участников рынка, регулятора склоняют к добровольному ограничению собственных полномочий. Новые правила, которые НКРЕКУ может утвердить на днях, предусматривают меньше гибкости в решениях регулятора, чем это предусмотрено европейскими директивами.

"Непонятно, для чего регулятору усложнять и без того трудный процесс анбандлинга, когда его европейские коллеги имеют намного большую гибкость в решении о сертификации оператора ГТС. Это может стать еще одним аргументом со стороны "Газпрома", что Украина не выполнила собственные правила и не готова к работе по европейским законам", - отметил источник. И именно тогда, по его мнению, Россия сможет настоять на предпочтительном для себя решении: краткосрочном продлении существующего контракта с "Нефтогазом"