Чудеса суддівські. Харківська суддя перебила звинувачення СБУ "вигнанням диявола з сувенірних грошей"

Українські Новини

Українська Феміда вже відома "суддями-колядниками", що засівали кабінети і "суддями-городниками", що закопували банки з грошима. Але цим епізодами передував ще більш яскравий випадок в Харкові, який пройшов повз увагу ЗМІ. Тут судді вдалося уникнути покарання, довівши прокуратурі, що на оперативному відео СБУ вона займалася не "хабарами", а "екзорцизмом".

На цей епізод Українським Новинам вдалося вийти при вивченні біографій новопризначених членів Комісії з правової реформи при Президентові України. Як виявилося, один з них - сьогодні шановний юрист і член рад усіх вищих судів - п'ять років тому "засвітився" в багаторазовій зміні своїх показань у справі, де він фігурував як хабародавець. Але самі матеріали справи виявилися ще більш яскравими, ніж історія з нинішнім "реформатором президента".

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