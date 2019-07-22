Укртрансгаз втрачає імідж надійного партнера - заява європейських трейдерів

Зростання боргів за технічний газ, який "Укртрансгаз" накопичував кілька місяців, може істотно знизити довіру європейських партнерів до української компанії. Про це йдеться в листі Європейської Федерації енерготрейдерів на адресу глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, копія якого є в розпорядженні Українських Новин. "Ситуація вкрай делікатна і викликає побоювання. Це загрожує стабільному функціонуванню УТГ, і піднімає серйозні питання про безпеку поставок газу", - говориться в документі.\r\nЄвропейська Федерація енерготрейдеру (EFET), яка об'єднує понад 100 компаній-енерготрейдерів з 27 країн Європи заявила про ненадійність української компанії "Укртрансгаз" (УТГ) як партнера. Про це йдеться в листі EFET на адресу керівництва компанії НАК "Нафтогаз України" - акціонера УТГ. Копії листа направлені і керівництву уряду України.\r\nПовний текст публікації читайте російською мовою.\r\n