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  • Укртрансгаз втрачає імідж надійного партнера - заява європейських трейдерів
22 липня 2019, понеділок, 16:33 7
Публікації 2019-07-22T18:00:15+03:00
Українські Новини
Укртрансгаз втрачає імідж надійного партнера - заява європейських трейдерів

Укртрансгаз втрачає імідж надійного партнера - заява європейських трейдерів

Укртрансгаз. Фото: ruposters.ru
Укртрансгаз. Фото: ruposters.ru

Зростання боргів за технічний газ, який "Укртрансгаз" накопичував кілька місяців, може істотно знизити довіру європейських партнерів до української компанії. Про це йдеться в листі Європейської Федерації енерготрейдерів на адресу глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, копія якого є в розпорядженні Українських Новин. "Ситуація вкрай делікатна і викликає побоювання. Це загрожує стабільному функціонуванню УТГ, і піднімає серйозні питання про безпеку поставок газу", - говориться в документі.

Європейська Федерація енерготрейдеру (EFET), яка об'єднує понад 100 компаній-енерготрейдерів з 27 країн Європи заявила про ненадійність української компанії "Укртрансгаз" (УТГ) як партнера. Про це йдеться в листі EFET на адресу керівництва компанії НАК "Нафтогаз України" - акціонера УТГ. Копії листа направлені і керівництву уряду України.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

 

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