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  • "Нафтогаз" ігнорує рішення Кабміну по анбандлінгу - Коболєв йде своїм шляхом
21 червня 2019, пʼятниця, 17:23 8
Публікації 2019-06-21T20:00:15+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" ігнорує рішення Кабміну по анбандлінгу - Коболєв йде своїм шляхом

"Нафтогаз" ігнорує рішення Кабміну по анбандлінгу - Коболєв йде своїм шляхом

Юрій Дощатов
Андрій Коболєв. Фото: Кабмін
Андрій Коболєв. Фото: Кабмін

Керівництво НАК "Нафтогаз України" категорично відмовляється виконувати постанову уряду № 484 від 5 червня про проведення анбандлінга компанії. НАК має намір просити Президента і РНБО в терміновому порядку проаналізувати цей документ, оскільки він не дає можливості захищати інтереси компанії в суперечці з "Газпромом". Паралельно з цим, НАК запускає процедуру відділення транспортної складової за своєю власною моделлю.

14 червня на засіданні Керівного Комітету проекту "Відділення діяльності транспортування газу", яке очолює голова правління НАК Андрій Коболєв, було прийнято рішення звернутися до Президента України, Ради національної безпеки і до Кабінету міністрів з листом, про те, що модель анбандлінга, затверджена урядом постановою № 484 від 5 червня 2019 року "не дає можливості захистити інтереси НАК "Нафтогаз України" в арбітражному процесі з "Газпромом".

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